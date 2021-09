Así es Tlali la estatua de la mujer olmeca que va a sustituir a Cristóbal Colón en Reforma

Tras la noticia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre sustituir la figura de Cristóbal Colón ubicada en Paseo de Reforma por la de una mujer olmeda, fue el escultor Pedro Reyes quien adelantó más información sobre "Tlali", nombre que lleva la escultura que ocupará este espacio.

La mandataria capitalina anunció que, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se colocará en la llamada Glorieta de Colón la escultura "Tlali" en homenaje a las mujeres indígenas de México, el artista mostró un adelanto del trabajo.

El escultor Pedro Reyes junto a "Tlali". Foto: Pedro Reyes

"Es un escultura inspirada en las cabezas colosales olmecas (...) si bien, para representar a la tierra solemos usar a una mujer, en el mundo prehispánico, todas las deidades tienen una dualidad: Tlaltecíhuatl es ella y Tlaltecuhtli es él. Me inspira mucho la cabeza olmeca porque es una aportación única, una cabeza olmeca no es algo que pertenece a un cuerpo, es una entidad en sí misma", explicó en un video montado en su perfil de Instagram.

Los rasgos de "Tlali"

Reyes recordó que todas las representaciones de las cabezas olmecas son masculinas, por lo que representaba un problema cambiar el género.

"Los rasgos que sí conserve de la escultura olmeca, en primer lugar son los ojos, son felinos, es el ojo jaguar, también los labios, que tan se le ha asociado al jugar, en realidad uno ve dos serpientes encontradas, que representan el origen del cosmos y dos serpientes también las vamos a encontrar en el tocado del pelo", dijo.

Primeras imágenes de "Tlali". Foto: Pedro Reyes



"Originalmente había pensado en el pelo recogido como si fuera una especie de chongo, consultando con antropólogos me hicieron la observación que en el mundo prehispánico en realidad se hacían unas trenzas y que esas trenzas se manifiestan como dos cornezuelos", sostuvo.

El escultor explicó que hay otro elemento que quiso agregar que son los aretes y la nariguera, pero también tiene que ver con ciertos ritos. "Nosotros llevamos más de cuatro mil años haciendo escultura, sobre todo la talla directa en piedra, es algo que hacemos desde el neolítico y me gusta ese anacronismo", dijo.

Reyes destacó que cuenta con el mejor equipo de escultores, que han practicado la escultura por generaciones; están orgullosos de poner sus talento al servicio del embellecimiento de la Ciudad de México y especialmente de Paseo de la Reforma.

"No solamente somos herederos de esa tradición, sino que queremos propulsarla hacia el futuro", agregó.

Adelanto de cómo lucirá "Tlali". Foto: Pedro Reyes

