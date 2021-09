"Tocino" se vacuna contra el Covid-19 en Tampico, Tamaulipas

La jornada de vacunación contra coronavirus en jóvenes mayores de 18 años inició en Tampico y Ciudad Madero, donde han sido detectados jóvenes con disfraces desde un tocino, trajes de la peste negra y con disfraces de anime.

Eduardo, un joven estudiante, robó las miradas de los demás que acudieron a recibir el biológico, pues su forma de vestir, no pasaba desapercibida al tener un traje completo de los médicos que atendieron la peste bubónica.

"Decidí vacunarme así para representar lo que vivió la humanidad hace algunos siglos, no iba a desaprovechar la oportunidad y pues me gustó mi traje y me lo puse este día", comentó a medios de comunicación en Tampico.

A la Unidad Deportiva de Puertas Coloradas, también llegó la joven cielo, quien acudió vestida como un tocino, buscando darle un toque divertido a su vacuna que se realiza a través del biológico de AstraZeneca.

Este martes inició la vacuna contra el COVID-19 en Tampico y Ciudad Madero, contando con tres sedes cada municipio y donde se prevé que sean miles de jóvenes de 18 a 29 años los que acudan a recibir la primera dosis de la vacuna.

En la ciudad porteña, se habilitaron la Unidad Deportiva de Tampico, la Unidad Deportiva Puertas Coloradas así como el estacionamiento de la UAT bajo la modalidad Drive Thru. Por su parte, en Ciudad Madero, se abrieron tres sedes, la Secundaria 1 "Melchor Ocampo", la Deportiva ubicada en la colonia Lucio Blanco y el Instituto Tecnológico bajo la modalidad Drive Thru.