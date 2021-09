Protección Civil realiza recorridos de monitoreo en Jalisco tras sismo

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco (UEPCBJ) continúa con la revisión y el monitoreo en los municipios de Jalisco, tras el sismo registrado de 7.1 grados con epicentro a 14 km al sureste de Acapulco, al momento no se reportan daños a la integridad de las personas ni sus bienes.



Los reportes preliminares señalan que este sismo se pudo sentir de manera leve en los municipios de Tlajomulco y Tonalá, así como en Reporte de percepción de manera leve en los municipios de; Tonaya, Tonila, Ciudad Guzmán, Jocotepec, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tolimán, Lagos de Moreno y Cihuatlán.



Cabe mencionar que a manera de prevención se realizó la evacuación de 20 personas en Ciudad Niñez en Zapopan, durante el sismo.



Es importante recalcar que hasta el momento no se reporta ningún tipo de daño a la integridad física o bienes de los habitantes de los municipios antes mencionados.



Es importante hacer un llamado a la población en general a mantenerse informados a través de los canales oficiales y no caer en la desinformación. En caso de emergencia marcar al 911.