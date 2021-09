¿Camelia la Texana existió? La leyenda de la misteriosa mujer del narco que llegó a la tele y los corridos

El personaje de "Camelia, La Texana" se rodeado de infinidad de teorías; si existió o no existió, es todavía un misterio sin resolver; no obstante, el mito a su alrededor es lo que la hace tan llamativa.

Lo corridos

El primer corrido que habla de Camelia, fue el mismo que hizo famosos a Los Tigres del Norte.

De acuerdo con el corrido, Camelia era una mujer enamorada que traficaba drogas con su amante, Emilio Varela, y que al verse traicionada por este lo ultima de siete balazos. Después de eso, del dinero, producto del narcotráfico y de ella, "nunca más se supo nada", reza la melodía.

Aunque es conocida como "Camelia, la Texana", el corrido lleva por nombre "Contrabando y Traición" y tras él hay otra serie de canciones del mismo genero que continúan contando la historia de la misteriosa mujer; porque la banda de Emilio venga su muerte y a su vez, el hijo de Camelia venga la suya, haciendo cada vez más larga la historia.

Por su parte, el compositor del corrido, Ángel González, ha dicho que inventó la letra a partir de una situación real, a pesar de que el corrido se caracteriza por narrar hechos reales.

¿Existió Camelia La Texana?

La pregunta sigue vigente ¿existió o no Camelia la texana?. De acuerdo a varios autores de libros sobre narcotraficantes, no existió. Al parecer no existen rastros o antecedentes policiacos de una traficante con dicho nombre.

Lo cierto es que la canción fue escrita en 1971, grabada en 1972 y salió a la venta en 1973 y hay quienes afirman que la mujer sí existió, incluso asegurando que su nombre real era Agustina Ramírez.

Agustina, habría narrado que después de ser víctima de repetidos abusos desde su infancia, había llegado a generar un trauma y se había visto obligada a matar.

La versión que señala que esta sería la perdida Camelia dice que esta mujer habría tenido bajo su mando a 27 hombres que le obedecían y temían; sin embargo, la duda de la veracidad de la historia permanece, pues los tiempos no coinciden.

Pero sin duda, la historia se volvió muy conocida en el Norte del país, gracias al corrido de Los Tigres del Norte, y se cuenta incluso que, mucho tiempo después, un hombre se suicidó acostándose sobre las vías del tren en Ciudad Juárez, por hechos relacionados con Camelia.

Ficción o realidad, la historia de Camelia la Texana es apasionante y retrata las faenas del misterioso mundo que rodea al narcotráfico en México y sus alrededores.

Aunque la historia de Camelia la Texana no ha podido ser corroborada por nadie, muchas mujeres se han visto involucradas con los hombres del narco, lo que haría existente la historia de muchas Camelias.

La historia interpretada por Los Tigres del Norte, fue llevada a la televisión, en la que Sara Maldonado da vida a Camelia y Erik Hayser como co-protagonista.

EFVE