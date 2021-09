Quirino Ordaz entrega Quinto Informe de Gobierno ante Congreso local

A 56 días de terminar su mandato, el gobernador Quirino Ordaz Coppel acudió esta mañana al Congreso del Estado, para entregar personalmente su quinto y último Informe de Gobierno.

Ante los diputados locales, el mandatario estatal destacó que, durante los cuatro años y ocho meses que van de su administración, se han destinado más de 24 mil millones de pesos en inversión pública, entre las que destaca la construcción de hospitales y centros de salud, carreteras, calles pavimentadas, mucha obra para evitar inundaciones, infraestructura hidráulica y estadios deportivos.

Entre los logros alcanzados durante su gestión al frente del Ejecutivo estatal, Ordaz Coppel resaltó que, no solo no endeudaron más al estado, sino que bajaron la deuda pública en mil 400 millones de pesos; y en los menos de dos meses para concluir su administración, su reto es terminar de pagar a proveedores y contratistas, para no dejar deudas pendientes a Rubén Rocha Moya.

Una de las principales propuestas de campaña cumplidas fue la eliminación del impuesto a la tenencia vehicular; además de que se construyeron cuatro nuevos hospitales.

En deporte, se remodelaron y edificaron no solo grandes estadios, sino se hicieron parques en colonias populares y sindicaturas, dotaron de iluminación, alumbrado y habilitando espacios, parques recreativos; y terminaron con las aulas de cartón.

Quirino Ordaz dijo sentirse satisfecho por haber trabajado y tenido la confianza de los sinaloenses. “Me voy muy tranquilo y con la frente en alto y viendo a los ojos a quien sea y con la gente”.

El próximo miércoles a las 17:00 horas (tiempo de Sinaloa), el gobernador de Sinaloa dará un mensaje a los sinaloenses en modalidad virtual, sobre los logros alcanzados por su Gobierno.

Al preguntarle si ha recibido una invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para incorporarse en su gabinete, y si la aceptaría en caso de que ocurriera, Ordaz Coppel no descartó la posibilidad, pero dejó en claro que no ha recibido ninguna invitación.

“No hay ninguna invitación. Hay ahorita el deseo, justamente, de seguir trabajando hasta el último día con el presidente López Obrador para que a Sinaloa le sigan llegando recursos”, aclaró.

El periodo de Quirino Ordaz concluye el próximo 31 de octubre, con lo que se cumplirá cuatro años y 10 meses, para lo cual fue electo por los sinaloenses en los comicios del año 2016.