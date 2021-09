"Fue algo que yo no decidí": Víctima de esterilización no consentida en hospital del IMSS

A cuatro meses de que la Suprema Corte la amparó por ser víctima de esterilización no consentida en un hospital del IMSS en Jalisco, Sandra analiza someterse a algún método de reproducción asistida.

Es la primera vez que relata lo ocurrido a un medio de comunicación, pues hace cuatro años, cuando llevaba tres días en labor de parto, con engaños firmó la autorización para que le realizaran la Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), método anticonceptivo permanente.

Ese día, la doctora dijo al esposo de Sandra que ella estaba de acuerdo con el procedimiento por cuestiones de salud y, al igual que ella, firmó; muchas veces —recordó la mujer— lo culpó por lo que le pasó, incluso pensó en terminar su relación.

“A veces digo, ‘no sé si estoy exagerando o no sé’. Sí fue algo que yo no decidí; cuando la doctora me dijo que si había decidió operarme, le dije que no, yo quería tener un hijo más.

“Yo estaba mal, ya llevaba días ahí, me dijo que si no me operaba que me iba a dejar ahí hasta que yo me aliviara normal”, dijo a El Heraldo de México.