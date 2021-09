Quintana Roo mantiene la disciplina para estabilizar la curva de contagios por covid-19

Pese a estar en color amarillo en el Semáforo Epidemiológico Estatal y tener una estabilidad en la curva de contagios por covid-19, el gobernador Carlos Joaquín expresó que se mantendrá la disciplina para el cuidado de la salud de la gente y avanzar en la reactivación económica.



El gobernador de Quintana Roo explicó que se mantienen activadas las acciones para prevenir contagios y evitar caer de nuevo en una nueva ola de enfermos. Por ello exhortó a quienes les toca segundas dosis de la vacuna, se las apliquen.



Carlos Joaquín expresó que las vacunas, las pruebas rápidas, las medidas preventivas, los hábitos y los protocolos de salud han dado buenos resultados, cortan la cadena de transmisión y ponen a Quintana Roo en la ruta correcta de la recuperación.



De acuerdo con la Secretaría Estatal de Salud (SESA) al 24 de septiembre se habían aplicado más de un millón 636 mil 300 dosis en todos los grupos poblacionales.





Al menos, el 89% de la población tiene 1 dosis y eso genera buena protección inmunológica a nivel poblacional, el 52% de la población ya tiene esquema completo de vacunación. Quintana Roo es de los primeros estados en tener este nivel de cobertura de vacunación.



En relación con las medidas que se aplican en las escuelas, en la atención a los menores de 18 años de edad, la secretaria de Salud Alejandra Aguirre Crespo dio a conocer que se tienen campañas de prevención.



En el caso especial del regreso a clases, se trabaja con el tema de los filtros familiares y de los filtros escolares, con el fin de que haya detección oportuna de casos, podamos estar monitoreando frecuentemente.



Las escuelas tanto de orden público como privado tienen acceso a una plataforma de monitoreo epidemiológico en donde de manera diaria ellos están notificando la presencia o no de casos en sus planteles educativos y esto permite la detección oportuna y continuar con el fortalecimiento de los protocolos sanitarios.



El gobierno del estado, a través de la secretaría de Salud, exhorta a los padres de familia con un llamado para que no lleven a sus hijos a las escuelas en caso de tener alguno de los síntomas como fiebre, malestar general, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, tos.



Preferentemente que no los lleven a las escuelas, porque se puede presentar algún caso. Sin embardo, si se detectara en alguno de los planteles educativos, los profesores entran con el segundo filtro, que es el escolar y hacen la notificación en la plataforma que tenemos.