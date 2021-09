Quintana Roo, entre los 10 estados del país con mayores porcentajes de población vacunada contra covid-19

Quintana Roo se ubica entre los 10 estados del país con mayores porcentajes de población vacunada. De acuerdo con la Secretaría Estatal de Salud (SESA), de enero a las 13 horas del 21 de septiembre se habían aplicado más de un millón 600 mil dosis.



El gobernador Carlos Joaquín expresó que aplicarse las vacunas es importante para avanzar en el cuidado de la salud para lograr el equilibrio con la recuperación de las actividades económicas para la mejora de los ingresos de las familias.



Mediante un enlace telefónico desde Ciudad de México, en donde se encuentra trabajando, Carlos Joaquín explicó que han venido disminuyendo los contagios por covid-19, lo que representa mejorar en la reapertura de las actividades económicas.



Sin embargo, insistió en que no deben relajarse las medidas preventivas y sí mantener los ritmos y niveles de seguridad sanitaria que permitan los crecimientos en el número de vuelos, ocupaciones hoteleras, la recuperación de los empleos y la mejora en los ingresos familiares.



Al exhortar a fortalecer los hábitos de higiene, las medidas preventivas y la aplicación de los protocolos, el gobernador Carlos Joaquín afirmó que hay que seguir disminuyendo contagios y fijarnos la meta, todos los quintanarroenses, de llegar al color verde en el semáforo epidemiológico estatal.



La titular de la SESA, Alejandra Aguirre Crespo, explicó que la efectividad de la vacuna se refleja en datos estadísticos, como el hecho que el 80% de las personas hospitalizadas actualmente no tienen vacunación, al igual que el 27% de los que están en terapia intensiva.



Aguirre Crespo dio a conocer que siete colonias de Chetumal, en Othón P. Blanco, se encuentran en el ranking de las 10 colonias con más casos positivos activos de covid-19, de acuerdo con el geoportal del 12 al 18 de septiembre pasado.



Los restantes tres se encuentran en Cancún, en Benito Juárez, las que ocupan los lugares tres, Prado Norte; cuatro, Villas del Mar, y quinto, Paseos del Mar.



Los dos primeros lugares lo ocupan las colonias Adolfo López Mateos y Residencial Chetumal, en la capital del estado, de acuerdo con la información proporcionada por la secretaria estatal de salud Alejandra Aguirre Crespo.



El lugar 6 lo tiene la David Gustavo Gutiérrez, siete Solidaridad, ocho Centro, nueve Caribe y 10 Josefa Ortiz de Domínguez, también en Chetumal.



Durante el programa Enlace Ciudadano, transmitido por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación, el Dr. Francisco Moreno, premio nacional de salud 2020 destacó la conveniencia de incluir en el esquema nacional de vacunación a niños de 12 a 17 años de edad.



Como lo ha señalado de forma permanente el gobernador Carlos Joaquín, el Dr. Francisco Moreno exhortó a los quintanarroenses a seguir por la ruta correcta que tienen en el cuidado de la salud para evitar contagios por covid-19, con la aplicación de los hábitos de higiene.



Como parte de las acciones para disminuir la curva de contagios por covid-19 que impulsa el gobernador Carlos Joaquín está la verificación de los aforos y la hora de cierre de negocios de acuerdo a lo que permite el color amarillo del semáforo epidemiológico estatal.



La Dirección Contra Riesgos Sanitarios, a cargo de Miguel Pino Murillo, dio a conocer que a diario se realizan 350 verificaciones, lo que se ha mantenido durante las dos semanas en amarillo en el Semáforo Epidemiológico Estatal.



De enero a la fecha se han aplicado 1,300 suspensiones en establecimiento que no respetaron la sana distancia y presentaron la falta de desinfección.



A diario, las labores de los inspectores de la Cofepris inician en las escuelas, por las tardes en plazas comerciales, restaurantes, y a partir de las 8 de la noche en los establecimientos para que cierren a la 1 de la madrugada.



A la fecha hay 8 escuelas suspendidas por no respetar el aforo, principalmente privadas.