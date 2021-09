Policías de San Luis Potosí realizan bloqueos carreteros por falta de pago

Policías estatales, de Investigación, custodios y trabajadores de los ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí bloquean esta tarde-noche el Distribuidor Vial “Benito Juárez”, la avenida Salvador Nava y la Carretera 57 en demanda del pago retroactivo a su salario y la implementación de un seguro de gastos médicos, manifestación que mantiene caotizada la capital potosina.

A cuatro días de que termine la actual administración del gobierno estatal, los inconformes habían programado su protesta desde el mediodía, pero decidieron esperar a que la Secretaría de Finanzas les depositara el pago del aumento retroactivo acordado desde abril pasado, así como la confirmación del Seguro de Gastos Médicos Mayores, pero al pasar las horas y no recibir el beneficio decidieron salir a bloquear las arterias con vehículos civiles y pancartas, lo que ocasiona caos al oriente de la ciudad, donde cientos de vehículos se encuentran varados y del transporte público la gente ha tenido que bajarse para salir de la zona a pie para llegar a la avenida Universidad y la Carretera a Rioverde para encontrar un traslado.

Algunos accesos a los brazos elevados del Distribuidor Vial fueron bloqueados y decenas de carros se encuentran parados en lo que ahora es un gigantesco estacionamiento.

La presidenta de la Asociación de Ministerios Públicos, Adriana Moya Méndez lamentó que el Gobierno del Estado no haya cumplido con la promesa de depositarles el retroactivo a los elementos de seguridad y custodia, quienes aseguró no han dejado de trabajar pese a las condiciones adversas por la pandemia de la Covid-19, donde incluso han tenido cientos de contagios y muertes y desde el junio no tienen el seguro de gastos médicos, “hasta que no traigan el recibo de la póliza y del seguro de vida que tampoco está cubierto no nos vamos a quitar de aquí”, advirtió.

"Sr. Fiscal Federico Garza, los que pertenecemos a la Fiscalía General del Estado exigimos nuestro incremento salarial, pues es un derecho laboral de todo trabajador" y "Sr. Gobernador, el sector burocrático NO nos representan, sus acuerdos no son los justos para quienes pertenecemos al Sistema de Seguridad y Custodia", son algunos de los mensajes que han colocado en los vehículos que bloquean las arterias.