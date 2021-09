Las bases de la 4T están listas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su Tercer Informe de Gobierno que ya están sentadas las bases de la transformación del país y presumió récords históricos en materia económica y social.

“Lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación. A sólo dos años y nueve meses de ocupar la Presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo, repito, sentar las bases para la transformación de México”, dijo.

En el recinto Homenaje a Benito Juárez, ubicado en los Patios Marianos de Palacio Nacional, explicó que, pese a la pandemia de COVID-19 y a la crisis económica, ya hay indicadores que señalan la normalización de la actividad educativa, productiva y social.

Casi todos los pronósticos para este año, dijo el mandatario, coinciden en que la economía crecerá alrededor de 6 por ciento, y presumió siete récords económicos que llamó históricos: el de las remesas, las cuales el año pasado fueron de 40 mil 600 millones de dólares y en este año se estima que superen los 48 mil millones de dólares, 18 por ciento más.

Otro “récord histórico” fue el de la inversión extranjera, en la que el primer semestre fue de 18 mil 433 millones de dólares, 2.6 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado; así mismo presumió la no devaluación del peso y el salario mínimo, el cual aumentó en términos reales en 44 por ciento, “algo que no había ocurrido en más de 30 años”, y el no aumento de la deuda también lo ubicó como récord histórico.

Además, el aumento del índice de la Bolsa de Valores, que creció 28 por ciento, y la inflación, aunque recientemente aumentó, ya está estable, así como el de las reservas del Banco de México, pues tenía a fines de la administración pasada reservas por 173 mil 775 millones de dólares y hoy ascienden a 205 mil 391 millones de dólares, es decir, un aumento de 18 por ciento.

“Está como para decir a los cuatro vientos… como para decirle a los tecnócratas neoliberales: Tengan, para que aprendan”, dijo.

Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez y su gabinete, el Presidente consideró que van bien y aseguró que la gente votará en marzo del próximo año porque continúe su periodo hasta finales de septiembre de 2024. Desde luego, aclaró, no sólo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión; falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador.

“Cuando esté entregando la banda presidencial sólo diré a los cuatro vientos: misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón”, concluyó el mandatario.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar

dza