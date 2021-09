Crean el bicibús escolar en Edomex

Durante una junta previa al regreso a clases presenciales, en la escuela primaria Carmen Serdán, ubicada en San Rafael Chamapa, Naucalpan, padres de familia expresaron temor sobre el riesgo de que sus niños fueran contagiados de COVID-19 en el transporte escolar o público, por lo que se propuso la creación de un bicibús escolar, que funciona desde el lunes pasado. Cada alumno puede llevar su bicicleta e ir acompañado de un adulto y de un integrante del colectivo Bicimixtles.

El director del colegio permitió la colocación de un biciestacionamiento dentro de la escuela, donde los niños que llegan rodando pueden dejar su bicicleta. Al salir de las clases, regresan a sus casas por este medio.

“Al observar el temor de los papás por el contagio en el transporte expuse la idea; cuando la aceptaron, la empezamos a pulir. La Secretaría de Movilidad estatal nos regaló 20 chalecos para el proyecto; también podrían llegar caminando, pero en bici es más rápido”, explicó Nallely Evaristo Morales, coordinadora del colectivo Bicimixtles de Naucalpan.

Añadió que “otra ventaja es la economía, los papás gastaban mucho en el transporte. Los niños están seguros y van acompañados”.

El bicibús cuenta por ahora con dos estudiantes que viajan dos kilómetros en bicicleta; de manera independiente, se sumaron otros cuatro pequeños de diferentes grados, y una maestra, quienes llegan en sus propias bicicletas.

“A veces es cansado, llego sudando a la escuela, pero sí me gusta ir en la bici. Ojalá que otros niños se animen porque el camino es solitario. Los otros que llevan su bici son de primer año, pero tienen llantitas, eso no me gusta”, comentó Anthony García, alumno de tercer grado.

Los niños circulan sobre Minas Palacio, en una de las zonas más populares del municipio, que aunque no cuenta con la infraestructura, es usada por varios ciclistas.

