Sin contendientes, va Marko Cortés directo a reelección en el PAN

Luego de que sólo se registró una planilla para la interna de Acción Nacional, es viable que se cancele la elección y que los órganos nacionales del partido ratifiquen a Marko Cortés Mendoza como presidente nacional del albiazul, por otro periodo de tres años, con vigencia hasta el año 2024.

La Comisión Organizadora Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional (Conecen) notificó al Consejo Nacional del PAN que sólo existió un registro, el de Marko Cortés, por lo que éste último órgano definirá la cancelación de la elección.

En entrevista con El Heraldo de México, el presidente de la Conecen, Gonzalo Altamirano Dimas, detalló que, según los estatutos panistas, cuando sólo hay una planilla registrada, se debe informar al Consejo Nacional para que éste decida si el proceso continúa o determina ganadora a la planilla única que se registró.

Explicó que una de las razones de la viabilidad de cancelar la interna panista, que estaba pactada para el 24 de octubre, es que no haya un gasto innecesario para Acción Nacional en la instalación de urnas y movilización de personal.

“Siempre hay que evaluar situaciones, porque hay quienes se inclinan porque el proceso se debe de concluir”, indicó. El Consejo Nacional del PAN tendrá que sesionar en un plazo no mayor a 15 días para definir la cancelación.

De ratificarlo, Marko Cortés estará tres años más en el cargo de presidente del PAN y llevará las riendas del partido en las elecciones presidenciales de 2024. Sobre las acusaciones de Adriana Dávila y Gerardo Priego que señalaban a la Conecen de favorecer a Marko Cortés, Altamirano respondió que hay quejas que no se acompañan de pruebas que las sustenten, “nada más son dichos”. Pidió que no se hable de parcialidad, cuando los esfuerzos no fueron suficientes para conseguir las firmas necesarias.

MAAZ