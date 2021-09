”Aquí, ahora y siempre, por el futuro de Solidaridad”: Laura Beristain

“El primer gobierno de la Cuarta Transformación en Solidaridad, ha creado cimientos promisorios, a fin de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, siguiendo el prisma de nuestra propia Agenda 2030 Local, la ruta de la justicia y el bienestar social”, destacó la presidenta Laura Beristain Navarrete al presentar su tercer informe de gobierno ante los ciudadanos solidarenses.

La alcaldesa, en el marco de la VIII Sesión Solemne de Cabildo, entregó los resultados de su gestión acompañada del secretario de Gobierno de Quintana Roo, Jorge Arturo Contreras Castillo; la magistrada Mariana Dávila, representante del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, José Antonio León Ruiz y la diputada y presidenta de la Mesa Directiva de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis.

Asimismo estuvieron como invitados especiales el asesor de Gobiernos Locales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Ángel Del Valle Domínguez, en representación del canciller Marcelo Ebrard Casaubón; el diputado federal José Luis Alegre Salazar; el historiador y bisnieto del general Emiliano Zapata, Edgar Castro Zapata; el diputado local Luis Fernando Chávez Cepeda y por el IMSS, la doctora Xóchitl Romero Guerrero; el representante del delegado regional, Arturo Abreu, estuvo José de Jesús Martínez, así como representantes empresariales, de la Marina, Sedena, Guardia Nacional , Capitanía de Puerto, así como de asociaciones sociales y los colegios de Ingenieros y Arquitectos, entre otros.

Administración de Laura Beristain canalizó más de mil millones de pesos en infraestructura para Solidaridad

El gobierno local busca impactar de forma positiva a sus ciudadanos.

“Nuestro tercer año de gobierno, ha sido una etapa de continuidad y entrega de proyectos que, en conjunto, constituyen un valioso legado de nuestra administración”, precisó.

Laura Beristain, quien llegó de la mano de la Cuarta Transformación, en el año 2018, instaurando un gobierno humanista, en tres años sentó las bases de la transformación de Solidaridad, con orden y esperanza, con la generación de obras de alto impacto, justicia social, salud, así como el fortalecimiento de la seguridad y bienestar para todos.

“Agradezco a mis compañeros de batalla, a mi querida familia, y a todas las buenas personas que han aportado amor y esfuerzo al proyecto de nación que iniciamos en el 2018, junto con nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.

Externó que, a pesar de los contratiempos que surgieron en el camino, como fue el caso de la pandemia ocasionada por la Covid-19, el municipio salió avante y, con el apoyo del Gobierno de México, hoy se encuentra en franca recuperación de vuelta a la Nueva Normalidad.

Laura Beristain busca impulsar la internacionalización de los municipios de méxico

“A tenor con esta situación, a pesar de los enormes contratiempos, nuestra política financiera y presupuestal nos permitió aumentar el gasto social, en temas medulares como la salud, la asistencia social y la alimentación, en todos los casos, sin incrementar la deuda pública a largo plazo”, acotó la edil, cumpliendo su palabra de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

En respuesta a la contingencia, este municipio fue ejemplo nacional, con una respuesta contundente e integral reforzando la infraestructura sanitaria y con alimentos gratuitos, en donde tan solo en el presente año, en los comedores comunitarios abiertos ex profeso, se distribuyeron 412 mil 680 raciones de comida a trabajadores desempleados y a personas que viven en situación de pobreza.

“En términos generales, impulsamos una forma de gobierno humanista e incluyente. Fomentamos el desarrollo económico y social, con cero-deudas y cero-privatizaciones. Promovimos una concepción ética de la gestión ‘Con todos y para el bien de todos’; pero priorizando siempre a los más necesitados”, finalizó.