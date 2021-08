No hay pleito con la UdeG, asegura Alfaro sobre propuesta de reasignación de recursos

Aunque el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Guadalajara (UdeG) es importante, la prioridad en este momento es el gasto público en salud y reasignar 140 millones de pesos para concluir el hospital Civil de Oriente que se ubica en el municipio de Tonalá, permitirá atender a más de 500 mil personas en sus necesidades de atención a su salud, y no es un pleito contra la UdeG, señaló Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.



La propuesta para reasignar estos recursos, proviene del Poder Legislativo y cuenta con el aval de 25 diputados locales de distintas fracciones.



“Simplemente digo que el proyecto de este museo es importante, pero hoy es más importante la salud y la valoración que hacen los legisladores es que, si en este momento tenemos que darle prioridad a la salud al construir el Hospital Civil de Tonalá es hoy más urgente que hacer un museo. Entonces, no es un falso debate, me parece que es poner sobre la mesa los criterios de priorización del gasto público y ese es un proceso que seguimos en muchos momentos, sacrificamos algunos proyectos para darle prioridad a otros”, agregó.



Este día, se publicó un desplegado que firman el Consejo de Rectores de la UdeG y distintas voces se han pronunciado refieriéndose a un distanciamiento o pleito con la Casa de Estudios debido a las supuestas diferencias por el regreso a clases en donde el sistema de educación media y superior será este 10 de agosto de manera virtual y que incluso fue criticado por el ejecutivo Federal.



“Hoy estamos definiendo prioridades y la propuesta de los diputados fue atendida por el Gobierno de Jalisco. No hay más, no voy a abonar a la disputa, ni al pleito. Lo único que digo es que confío, en que ni la Universidad de Guadalajara, ni ninguna institución pública se presten al mangoneo de ninguna persona y que mantengamos nuestra comunicación institucional como siempre ha sido. No hay más que eso, vamos a meterle más velocidad a la construcción del Hospital Civil de Oriente en el municipio de Tonalá porque es una obra urgente, y más en medio de todas estas circunstancias”, declaró el Gobernador.



Alfaro Ramírez, expresó que la comunicación con el Rector Ricardo Villlanueva Lomelí, siempre ha existido y se ha demostrado siendo que la Universidad ha sido parte de la Mesa de Salud que emergió durante la pandemia por Covid-19, en la que en conjunto se han tomado decisiones tempranas que llevaron a Jalisco al buen manejo de la crisis.



Comentó que la UdeG y los hospitales civiles, estuvieron representados hoy en la Mesa de Salud y que la decisión de regresar a clases presenciales fue tomada en una mesa con la presencia del Rector.



Agregó que en esa lógica no se generará un ambiente de tensión con la Universidad de Guadalajara y confía que la institución estará por encima de visiones personales.



“He sido un Gobernador que ha apoyado a la Universidad de Guadalajara y lo seguiré haciendo, entonces, no nos enganchemos en pleitos y agendas personalísimas. La Universidad tiene nuestro apoyo”.

alg