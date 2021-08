Inaugura Claudia Sheinbaum L-2 de Cablebús

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró la Línea 2 del Cablebús, a partir de este domingo la más larga del mundo y que dará servicio a 108 mil personas diariamente.

Con una inversión de 3 mil 183 millones de pesos, habrá 305 cabinas, con operaciones en 7 estaciones y un recorrido de 10.6 kilómetros desde Santa Martha Acatitla a Constitución de 1917, que atraviesan la Sierra de Santa Catarina.

La velocidad de traslado será de 18 kilómetros por hora . que permitirán una reducción de traslado de casi 50 por ciento, por lo que se estima que de un recorrido de una hora con 15 minutos el viaje pase a 36 minutos.

El costo por pasaje será de 7 pesos, aunque el acceso será gratuito para las personas adultas mayores de 60 años, personas con discapacidad evidente o que lo acredite con algún documento oficial y para los menores de 5 años.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que esta obra del teleférico, disminuye desigualdades, dignifica a la población que históricamente no había sido vista y que además lo hace con amor.

En este marco, Sheinbaum Pardo resaltó el trabajo realizado en Iztapalapa, con diversas acciones que dan garantía de justicia social en la alcaldía en la que ya no sólo los Ángeles Azules serán para el mundo.

“Así que Cablebús es hoy un ejemplo de justicia social, así que desde Iztapalapa ya no solamente para el mundo serán los Ángeles Azules sino el cablebús, las Utopías, los Pilares, Senderos para mujeres libres y seguras, ejemplo de cómo en tres años, cuando no hay corrupción y no hay privilegios, se invierte en el que menos tiene”, dijo.