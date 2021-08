Se reinicia abastecimiento de agua potable tras recuperación en Presa Calderón, en Guadalajara

Los tandeos de agua en la zona metropolitana de Guadalajara quedaron atrás, esto luego de que este medio día se dio el banderazo para reiniciar con el abastecimiento de agua potable, gracias a la recuperación que ha tenido la Presa Calderón, una de las principales fuentes para este sistema.



Por lo pronto, se espera la extracción del mínimo posible del líquido en esta Presa, que hasta ahora es de 600 litros por segundo contemplando las afectaciones que padeció este año la entidad a consecuencia de la sequía severa y se estará calibrando conforme se detecte el gasto en las colonias y previniendo escenarios similares para el 2022.



Jorge Gastón González Alcérreca, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua en Jalisco explicó que gracias a que las lluvias que han caído tienen características de medio a buena durante los días del temporal, comienza la recuperación en el sistema de presas, especialmente la red de las que están bajo de Tepatitlán, tuvieron poca escurrentía con niveles bajos del año pasado y que debido a la pandemia en los hogares se gastó mucho más agua.



"Afortunadamente ha estado lloviendo… las cuotas que teníamos que era la mil 605.83 contra la mil 609.94 nos da la recuperación de 4.11 metros ya en lo que es el vaso de la presa; las lluvias han sido copiosas, sigue lloviendo, está catalogada de acuerdo a los pronósticos, como una lluvia medio – buena y entonces el nivel de esas lluvias nos va a dar la oportunidad de hacer manejo de la Presa que nos dará cierta cantidad de litros por segundo para gastar en el área metropolitana de Guadalajara".



El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Carlos Aguirre, detalló la política de operación que considera en el primer mes que no va a cambiar la situación del año pasado, es decir, con prudencia e invitando a la población al ahorro del agua y se extraerán 600 litros por segundo durante todo el periodo, a partir de ahora y se calibrará mes a mes y se llamará ahorro en todos los momentos en que se percaten que aumenta la necesidad del líquido contemplado ya como estimado.



Carlos Torres, director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) dijo que el Acuaférico ya está trabajando y esperan que ayude al abasto para las zonas altas que padecieron el desabasto este 2021.

Podría continuar desabasto

Las colonias que no están incorporadas en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable (SIAPA) podrían continuar padeciendo desabasto de agua potable pese a que hoy se dio inicio a la operación de abastecimiento con el sistema de extracción de la Presa Calderón.



Luego de que la Presa Calderón, alcanzó un nivel de 31 por ciento de su capacidad con la recuperación de cuatro metros con 11 centímetros, permitió que se extrajera agua y se iniciara con la regularización del abasto de agua en las colonias afectadas, sin embargo, los procesos de incorporación en el SIAPA de colonias en algunos municipios metropolitanos, aún los mantendrá con complicaciones.



El total de las colonias que están en un proceso para incorporarse en el SIAPA son: en Zapopan son 56 colonias; Tlaquepaque, 56; Tonalá son ocho y de Tlaquepaque son seis; en Tlajomulco, es otro proceso que se está llevando con El Salto y Juanacatlán pero parcialmente, la cabecera de El Salto ya está recibiendo agua y conforme vayan los volúmenes, se podrá abastecer a las Pintas y Pintitas y depende de los volúmenes, también colonias de Juanacatlán.



Respecto al agua turbia que se reporta en algunas colonias, Carlos Torres, director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable (SIAPA) explicó que en algunos puntos, debido a las tuberías sí sale sucia pero pidió que se reporte para poder hacer los trabajos técnicos de desfogue y pidió no generalizar en colonias sino en algunos puntos.

Alfaro Ramírez confirma inversión en presas

Como parte de la agenda que se planteó con el Ejecutivo Federal para que se garantice el abasto de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara, de manera conjunta con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se estará informando sobre las obras para este fin cuyo presupuesto estimado es de mil 200 millones de pesos para el 2022.



El mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez explicó que estas obras no resolverán de manera inmediata ni a largo plazo las complicaciones en el abasto de agua potable, pero que sí ayudará a regular y calibrar los niveles en las presas que se tienen en el territorio para poder distribuir el líquido que en ellas se almacena.



"Son acciones que nos van a permitir mejorar la articulación y la calibración del sistema de estas presas, los detalles se van a hacer en un anuncio en conjunto con Conagua en el momento en que ya esté acordado el esquema de financiamiento, la definición de ejecución de las obras y algunos detalles técnicos que están pendientes, pero ya hay un consenso respecto al monto que se le va a asignar de inversión y respecto a la solución técnica que es de corto plazo, esto que les estamos platicando no va a resolver el largo plazo, con esto no se resuelve el abasto de la Ciudad para los próximos 20 años, se resuelve lo inmediato, pero son obras muy importantes que tenemos que hacer y que cuando menos ya hay un acuerdo con el Gobierno de la República", detalló Alfaro Ramírez.



Derivado de las reuniones que se han tenido con el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador en donde parte del gabinete estatal también ha participado para abordar temas prioritarios como el abasto de agua potable y las afectaciones que se tuvo durante la sequía, que se cataloga como severa en Jalisco, es que estas obras se concretaron como parte de los acuerdos.

Construcción de Zapotillo en espera

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete federal, se reunirá este fin de semana con los habitantes que se verían afectados por la conclusión de la presa de El Zapotillo, sin embargo, no se convocó al gobierno estatal para estas reuniones, y el mandatario estatal, espera que pronto quede resulta esta obra para agilizar el abasto y aprovechamiento de agua del Río Verde.

