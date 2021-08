Regreso a clases será seguro si los niños y jóvenes son vacunados, asegura infectólogo

Francisco Moreno, médico infectólogo del Hospital ABC, dijo que el regreso a clases debe tener en cuenta diversos factores: que el número de contagios disminuya, el número de jóvenes de vacunados, que son ahora los más afectados, aumente, y que iniciara la vacunación de niños.

"No sabemos si ya llegamos a la punta de la tercera ola o no, depende de que realmente nos cuidemos, si ahorita abriéramos clases, aumentamos la movilización, no es necesariamente que los niños se infecten más en las escuelas, sino que hay trayectos en los que deben viajar en transporte y se van a exponer más con otros jóvenes que todavía no tienen vacunación", señaló en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio.

Aclaró que si los niños no se han vacunado no es porque la vacuna sea mala, sino porque no son el grupo de mayor riesgo.

El médico infectólogo agregó que lo que se debe hacer para controlar esta pandemia no solo es evitar muertes, sino también la transmisión del virus.

"Mientras el virus se siga transmitiendo podemos tener otra variante que ya no sea Delta y que escapen a la vacuna, entonces nos pondría a todos, incluso los ya vacunados, en riesgo de volvernos a infectar. La meta debe ser que disminuyan los contagios, por eso necesitamos que los niños estén vacunados".

Comentó que en este momento se llevan a cabo 19 protocolos en el mundo para vacunar a niños, los cuales están divididos en tres grupos: de 6 meses a 2 años, de 2 años a 5 y de 5 a 12 años.

Si bien la vacuna Pfizer ya está aprobada a partir de los 12 años, en estos protocolos se han incluido a otras tres vacunas Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna.

"Seguramente para los próximas dos o cuatro semanas se apruebe la vacunación para niños de 5 a 12 y muy probablemente para dentro de dos o tres meses, de dos meses a dos años".

Aseguró que se tiene que vacunar a la mayor parte de personas para que el virus deje de replicarse y de generar variantes, que es lo que tiene a México sumido en un tercer repunte.