Diego Sinhue Rodríguez refrenda confianza y respalda a Fiscal

Al señalar que es una investigación de hace un año que además no arrojó evidencias en contra del Fiscal General del Estado, el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reiteró su respaldo y confianza para con Carlos Zamarripa Aguirre.

Este martes se hizo pública una investigación en contra del fiscal guanajuatense a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual derivó algunas cuentas congeladas de particulares relacionados con Zamarripa Aguirre.

“Como siempre lo he dicho, el fiscal tienen la confianza, fue nombrado por el congreso, como fiscal, repito esta investigación desde el año pasado yo la conocía y a mí lo que me notificaron es que no había elementos para Zamarripa y que iban a investigar más personajes”, afirmó el Gobernador panista entrevistado este miércoles en Irapuato.

“Hace un año fue esa investigación, incluso hablé con Santiago hace como un año, y ya me había comentado que no habían encontrado nada, que estaban investigando, son temas entre particulares”, aseguró.

Dijo que sí hay resultados en materia de reducción de homicidios pero no los suficientes.

“Yo la verdad creo que hay que seguir trabajando, falta mucho por hacer ya hoy tuve reuniones con los generales, con todos en mesa de seguridad, y pues ya llevamos 710 homicidios menos, con respecto al mismo periodo del año pasado, no es suficiente aun, falta mucho pero creo que se están notando poco a poco los logros”.

El Gobernador insistió que ya mandó una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para que lo atienda personalmente, a fin de tratar varios temas, entre ellos, porqué ha sido su insistencia en estos tres años de su gobierno, de hablar mal de Guanajuato y su insistencia por sustituir al fiscal Zamarripa.

“Lo que les he comentado, mi respuesta es que me gustaría platicar con él personal, de ese y otros temas del estado, repito pido una cita en lo personal y ya hemos metido un escrito para dejar constancia de que se está pidiendo la cita y esperemos que nos la otorgue pronto para platicar de esos temas”.

Rodríguez Vallejo consideró que el Estado ha sido castigado por la federación en el tema económico pues ya suman 21 mil millones de pesos que se han recortado.

“Pues mira lo que si te puedo decir es que al día de hoy no hay ni una sola obra que se esté haciendo en Guanajuato (por parte de la federación), ya van tres años que está el gobierno federal, en diciembre se cumplen tres años, y no hay ni una sola obra que se esté haciendo, más allá de los cuarteles de la Guardia (Nacional) que era un tema que no es una gran obra que requiera una gran inversión.

“Al paso del tiempo, pareciera que hay un castigo sobre todo en lo económico para Guanajuato, ya son menos de 21 mil millones de pesos que ha dejado de recibir el estado de Guanajuato y que nos preocupa”

dhfm