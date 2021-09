Trump, Peña y Cienfuegos: tres secretos que reveló AMLO en su libro

El mandatario Andrés Manuel López Obrador describió lo que ha sucedido durante la primera mitad de su administración en su libro A la mitad del camino.

La publicación consta de cuatro capítulos, de los cuales uno está dedicado a la relación que tuvo con el expresidente estadounidense Donald Trump y el pacto de silencio entre ambos.

También relata sobre una conversación que sostuvo con el priista Enrique Peña Nieto y reveló el contenido de la carta que le envió Salvador Cienfuegos tras ser detenido en Estados Unidos.

El primer capítulo se llama El Presidente, en el cual habla de la situación que se vive y cómo lo ha enfrentado; el segundo se denomina Política exterior, en donde menciona la relación que tiene México con otras naciones; el cuarto lo nombró Oposición y en este cuenta sobre sus opositores y la forma en la que los ha enfrentado; y el cuarto lo denominó Porvenir, por lo que en este caso indica los retos y acciones de su administración para los siguientes tres años.

Cabe señalar que es el segundo libro que publica como mandatario, porque el primero se llamó Hacia la economía moral. Su segundo libro dijo que lo escribió durante su tiempo libre ya como mandatario.

Donald Trump

Entre López Obrador y Trump existió un “pacto de silencio” sobre el muro fronterizo. El mandatario mexicano le propuso a su entonces homólogo eliminar las comisiones del envío de remesas en una llamada que tuvieron el 21 de marzo del 2020.

“Todavía no terminaba mi propuesta cuando ya estaba él casi gritando: ‘No, no, no'. (…) Hasta entonces jamás había pronunciado ante mí la palabra muro, pues era un asunto implícitamente vetado en nuestras conversaciones. Sin embargo, en esa ocasión, me dijo que lo que estaba pensando era lo contrario, es decir, en aumentar las comisiones por remesas para pagar el muro”, relata.

Por lo que Andrés Manuel le replicó que el muro no era de utilidad porque habían encontrado un túnel entre Tijuana y San Diego.

Al escuchar el argumento, Trump respondió que no podía con el mandatario mexicano y no continuaron hablando del tema, “se acabó en buen plan la comunicación, quedando vigente el pacto de silencio sobre el famoso muro”.

También describió que tenía una “sorprendente relación” con el ahora exmandatario estadounidense, “respetuosa y constructiva” y afirma que con Trump a México le fue bien.

Otro de los detalles que da fue que cuando Andrés Manuel enfermó de Covid-19, le mandó una combinación de fármacos Regeneron, lo cual rechazó porque ya estaba tomando Remdesivir y Baricitinib.

Salvador Cienfuegos

En el segundo capítulo del libro de López Obrador se da a conocer el contenido de la carta que le escribió Salvador Cienfuegos Zepeda , exsecretario de la Defensa Nacional, después de que fue detenido en Los Ángeles por la DEA, en octubre del 2020. Fue acusado por narcotráfico y lavado de dinero.

Para noviembre se dio a conocer que las autoridades estadounidenses desechaban los cargos en contra del exfuncionario y que podía ser juzgado en México. Fue Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, el que confirmó el acuerdo entre las fiscalías de ambas naciones.

En tanto, la Fiscalía General República no encontró pruebas por los delitos contra la salud ni lavado dinero, pero que no ejerció ninguna acción penal en su contra.

La detención sucedió el 15 de octubre y 14 días después, Cienfuegos Zepeda le envió una carta a López Obrador con el fin de solicitarle que el gobierno interviniera en su caso y le indicó que nunca había hablado con algún narcotraficante por ninguna vía.

Se dijo inocente de los cargos imputados. “Lo más importante es que hay una gran injusticia, me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país”, indicó el exsecretario de la Defensa.

Asimismo, describió que su detención fue injusta y humillante porque ocurrió enfrente de su familia y las pruebas con las que fue acusado eran capturas de pantalla y escritos.

Enrique Peña Nieto

El político tabasqueño contó que en una plática que tuvo con Enrique Peña Nieto, cuando ya era presidente electo, y en la que el priista le dijo que se sentía traicionado porque había tratado bien a los de arriba y actuaron de forma traicionera.

“Imagínense que yo me dedico a desayunar, a comer, a cenar con los magnates de los medios de información, a darles publicidad, apoyos, dinero a raudales. ¿Tengo garantías así con los de arriba?”, mencionó en la conferencia matutina de este 31 de agosto.

Por lo que refirió que la lección para él fue que debe atender al pueblo. “La experiencia de ingratitud más dolorosa fue lo que hicieron con el presidente Madero las élites, cómo lo abandonaron, lo traicionaron, la forma como lo trató la prensa de ese entonces, la prensa porfirista, la forma como se unieron todos los intelectuales en contra de él; desde luego, los potentados”.

yc