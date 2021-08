Regreso a clases de la UdeG no va por reasignación de recursos: Enrique Alfaro

El debate sobre la reasignación de 140 millones de pesos del presupuesto de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que estaba destinado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y que se destinaría para concluir con el Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, no es materia ni de chantajes ni de presiones, ni es una represalia por no haber iniciado el ciclo escolar este 30 de agosto, indicó el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez.



"Nunca ha habido un dato en toda la pandemia entre el Gobierno de Jalisco y la Universidad, me llama la atención ellos ahora hagan una evaluación distinta pero no me voy a meter en ese debate, lo quiero dejar en claro: A la Universidad de Guadalajara yo le tengo un profundo respeto y jamás plantearía algo que dañara a mi universidad, yo también soy universitario. Creo que he mantenido una postura cuidadosa al respecto, yo no voy a entrar a ese jaloneo al que algunas autoridades universitarias quieren meter al Gobierno de Jalisco, el mensaje de nosotros es claro y puntual, no vamos a ceder a ningún tipo de presión ni en esta coyuntura ni en ninguna otra".



Destacó que es responsabilidad de las autoridades universitarias el explicar a los padres de familia y a los jóvenes porqué han decidido no regresar a las clases presenciales porque hasta ahora en Jalisco todos los sistemas de educación ya lo hicieron, tanto públicos como privados, con excepción de la UdeG, pero esa decisión no va de la mano ni fue motivo de que se decidiera por parte del Poder Legislativo el solicitar una auditoria.



"Es decisión de la Universidad de Guadalajara, que las autoridades universitarias le expliquen a los jóvenes el porqué de su decisión; yo no me meto en los temas de la universidad porque creo en la autonomía universitaria, es un principio que me inculcaron desde mi casa y lo voy a respetar siempre".



Expuso que el Poder Ejecutivo, al igual que el Legislativo y el Judicial no permitirán "que nadie ni nada nos pretendan someter, no hay pleito, no hay conflicto, no hay materia de disputa, si ellos piensan o si el Rector (Ricardo Villanueva) tiene la impresión que hay un problema de otra naturaleza está equivocado".



Alfaro Ramírez insistió que estos recursos es parte del presupuesto de los jaliscienses y que la prioridad en estos momentos es el avanzar en construir un hospital y no un museo, y que si más adelante se puede revisar el proyecto del museo y se puede ayudar, se hará.



Derivado de la reunión que se sostuvo en Palacio de Gobierno con nueve miembros que integran la comitiva designada por el Consejo General Universitario (CGU), máximo órgano de gobierno de la casa de estudios, será esta semana cuando se les dé respuesta a las observaciones y solicitud de no reasignar estos 140 millones de pesos, que la UdeG sostiene ya están etiquetados para la construcción del museo e incluso se ha licitado ya el proyecto.



"El Rector (Ricardo Villanueva) en su presentación nos hizo algunas observaciones de cómo manejar el presupuesto de Egresos del Estado mismas que yo le agradecí mucho por orientarme sobre cómo hacer nuestro trabajo y como él nos presentó esas ideas, yo me comprometí en reciprocidad a ese gesto del Rector, a que en la respuesta que les vamos a dar también les vamos a hacer unas amables sugerencias de cómo poder, con el presupuesto de la universidad, generar condiciones para que no haya problema de suficiencia presupuestal para sus funciones sustantivas".

Auditoria a la UdeG es consecuencia de no regresar a clases

En un video que posteó en sus redes sociales, Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), expuso que la relación en estos momentos con el Gobierno del Estado es tensa y que la auditoria que se aprobó por parte del Congreso local para llevar a cabo una auditoria es una represalia o medida de presión por no ir en el mismo sentido de la política del Ejecutivo Federal del retorno a las aulas.



"A partir del momento en el que la universidad, basada en evidencia, presentó una ruta distinta del regreso a clases de la que marcó el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, esa relación cambió y no sólo eso, también comenzaron una serie de ataques que no pueden entenderse de otra manera sino como una represalia por disentir. Por eso quiero aclarar que esta decisión que hoy tomamos de no regresar a la presencialidad está basada e criterios epidemiológicos, los mismos criterios que hemos usado durante estos casi dos años y que hasta hace poco, el Gobierno del Estado compartía para la toma de decisiones".



Villanueva dijo que la Casa de Estudios mantendrá el rol crítico basado en evidencia científica y que esa será la ruta que mantendrán a pesar, dijo de la intimidación que implica la auditoria que se aprobó para el manejo de los recursos de la UdeG.

Retrasa regreso a clases hasta el 15 de octubre

Este martes la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara (UdeG) informó que se dará seguimiento a la evolución de la pandemia y proporcionarán información que pondrán a disposición de las autoridades, basados en evidencia científica, tal y como se ha hecho desde febrero de 2020, sin embargo determinaron que por lo pronto, la entidad se encuentra en niveles de contagio equivalentes al pico de la primera ola y es por eso que la Casa de estudios, recomienda mantener las clases de manera virtual, por lo menos un mes más, para iniciar la fase práctica a partir del 15 de octubre.



El panorama epidemiológico muestra un incremento del 11. 4 por ciento de casos positivos en las últimas tres semanas, es decir, 37 mil 806 casos y del 7.8 por ciento en defunciones lo que significa mil 121 muertes. Al 28 de agosto ya se acumulan 331 mil 464 cosas en total y 14 mil 387 fallecimientos. En la semana del 4 al 10 de julio apenas se superaban los cuatro mil casos por semana, sin embargo, tan sólo en la semana del 22 al 28 de agosto, se superaron los 12 mil casos en Jalisco.



Previo a este anuncio, se esperaba que a partir del 15 de septiembre se podría concretar el retorno a las aulas, sin embargo, este anuncio implica espera de un mes más.