Monreal va por la presidencia en 2024: "quiero ganar a la buena"

El Senador Ricardo Monreal aseguró que tiene la esperanza de ser el candidato de Morena a la Presidencia de la República en las elecciones de 2024. Y aunque sabe que no es el favorito, su experiencia debe ser una carta a su favor para que sea considerado. Hay que recordar que nombres como los de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el de el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se han puesto en la lista de aspirantes.

En una entrevista para una estación de radio, el Senador aseguró que la experiencia que ha acumulado en su carrera pública puede ser su mejor carta de presentación.

Pero entiende que no hay necesidad de confrontaciones para buscar la candidatura del partido morenista. “Nunca me voy a pelear con nadie, pero sí voy a buscar a sectores de buena fe que quieran profundizar la vía democrática del país. Buscaré a quien quiera generar un proceso de cambio y que haya un proceso de reconciliación en todo el país“, explicó.

Monreal busca ser presidente de México en 2024

FOTO: Archivo

"Soy un hombre serio"

El político zacatecano aseguró ser un hombre serio que sabe superar las adversidades. “Soy un hombre serio, un político formado en la calle, nunca ha sido cómodo y no me autoengaño, Creo que puedo convencer a mucha gente dentro de Morena y que a pesar de no ser preferido, puedo dar mejores resultados”, explicó.

Pero aún faltan tres años para el cambio de gobierno y por ahora, el político de 60 años esperará para hacer oficial su aspiración y buscará, desde el Senado, sacar adelante las leyes reglamentarias de la revocación de mandato.

Ricardo Monreal fue ratificado como coordinador de los Senadores de Morena, gracias a 57 votos de 61 posibles en la bancada morenista. Por eso, dijo que tratará de honrar la confianza de sus compañeros, en este nuevo periodo de sesiones y en la nueva legislatura.