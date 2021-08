JusticiaParaLiliana: En sillas de rueda exige castigo para sus agresores en Tamaulipas

Visiblemente golpeada y sin importar estar postrada en una silla de ruedas Liliana Elizabeth, participó en un plantón afuera de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para exigir justicia para ella y sus hijos, luego de la agresión que presuntamente sufrió por parte de funcionarios del Partido de Trabajo.

Acompañada por familiares y amigos, quienes portaron cartulinas y lonas para pedirle a las autoridades de justicia del Estado a que aceleren las investigaciones, pidió al fiscal Irvin Barrios a que no se proteja a nadie.

El pasado 13 de agosto de este año en la colonia Ignacio Cedillo de Ciudad Madero, Liliana presuntamente fue golpeada por su expareja Iván, mientras que el regidor Alejandro "M" y su esposa Greysy, no hicieron nada para detenerlo, incluso no solicitaron ningún tipo de ayuda.

Además de que al parecer mantienen retenidos a niños de 2 y 3 años de edad "no están haciendo nada, yo si tengo que venir aunque me esté muriendo, a ellos (los agresores) no se les ha molestado, tienen su dirección, yo tengo que venir en sillas de rueda y hasta ahorita no han hecho absolutamente nada, he venido cinco veces y el caso sigue igual", puntualizó.

La presunta víctima, quien también exigió al Partido del Trabajo la expulsión de sus funcionarios, expuso que es urgente que la Fiscalía se ponga a trabajar, pues no se sabe nada de sus hijos, pese a que uno de ellos tiene una discapacidad.

"Me querían matar, gracias a Dios aquí estoy para contarlo, pero estaban a nada, no sé que hubiera pasado, ahí estaba el regidor Alejandro Morales y no hizo nada, exijo justicia, no sé nada de mis hijos u estoy muy desesperada, ya basta", declaró.

Hay que señalar que hasta el momento no se sabe nada del regidor y su hijo, por lo los familiares de Liliana aseguran que están siendo protegidos por las autoridades ministeriales de Tamaulipas, además de que temen que los niños hayan sido sacados de la zona sur de la entidad.