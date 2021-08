Claudia Sheinbaum responde al conflicto entre los integrantes de la UNACDMX

Tras el conflicto entre integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no se puede hacer de la política un circo.

“Nosotros nos debemos al pueblo, nos debemos no sólo a quienes nos eligieron, sino a todas y todos los habitantes de la Ciudad de México. No se puede hacer de la política un circo.

“Ellos están llamados a una mesa de trabajo conmigo, uno a uno, nos vamos a reunir uno a uno y por qué uno, porque las problemáticas son distintas”, dijo en videoconferencia de prensa.

Ayer, después de ofrecer una conferencia de prensa en el Munal, los Alcaldes y Alcaldesas de esta agrupación tomaron rumbo hacia el Congreso local, sin embargo se encontraron con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Se enfrentaron con los policías y en la trifulca la Alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, resultó herida con un corte en la nariz.

La mandataria capitalina condenó la agresión, sin embargo cuestionó el actuar de los Alcaldes y Alcaldesas electos.

“Obviamente se condena cualquier violencia, agresión, que se haya sufrido. Hay que hacer una investigación para saber qué pasó

“Me llama la atención es por qué no se llamó a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso para entrar al Congreso (...) no entiendo por qué no se buscó al Secretario de Gobierno”, afirmó.

Hoy, los líderes nacionales del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, exigieron a la jefa de gobierno una disculpa pública para los próximos titulares de 9 alcaldías y solicitaron la renuncia del secretario de gobierno, Martí Batres.

Con un no rotundo, Claudia Sheinbaum afirmó que Martí Batres será separado de su cargo.

El Secretario de Gobierno señaló la falta de comunicación entre integrantes de un mismo partido, como diputados locales y alcaldes del PAN.

“A mí me llama la atención algunas cosas. Por ejemplo, esta falta de comunicación entre quienes forman parte de un mismo partido político.

“Por qué los Alcaldes del PAN no respaldan a su bancada parlamentaria, su bancada llegó a acuerdos, finalmente el Congreso tiene esas facultades”, dijo.

