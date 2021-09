Alcalde en Yucatán deja deuda millonaria con CFE; cortan luz y agua del municipio

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) arribó esta tarde al municipio de Kanasín, uno de los más poblados de Yucatán, para cortarle el suministro eléctrico al Palacio Municipal y los cárcamos de agua potable, ya que el alcalde saliente, William Pérez Cabrera, no pagó un adeudo de más de 13 millones de pesos a la paraestatal.



El corte se realizó en la víspera de que el panista Edwin Bojórquez Ramírez rinda protesta como el nuevo presidente municipal, acto que tendrá que realizarse mañana en un polifuncional aledaño y para la cual se rentarán plantas de energía.



Además de la sede del Ayuntamiento, la CFE dejó sin electricidad las instalaciones de la Policía Municipal y el servicio de alumbrado público, por lo que muchas calles de Kanasín estarán en penumbras en los próximos días.



De tal manera, la seguridad de la población se quedará vulnerable, porque ya no funciona el servicio de radiofrecuencia de la corporación policiaca y las calles no cuentan con luz en las noches.



De acuerdo con información de la administración entrante, como los cárcamos se quedaron sin servicio eléctrico, no se podrá bombear el agua potable en varias colonias del municipio, situación que afectará a cientos de familias por tiempo indefinido.



Este martes fue el último día de la administración del priista Pérez Cabrera en Kanasín, quien en los últimos meses no pagó los recibos de luz a la CFE, razón por la cual este día se procedió a suspender el servicio prácticamente en toda la ciudad.