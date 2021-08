Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón, denunció agresión afuera del Congreso de la CDMX

La alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón denunció una agresión sufrida este lunes mientras arribaba al Congreso de la Ciudad de México, por lo que resultó con un golpe en la nariz.

Limón indicó que en ningún momento hizo un acto de violencia, pues se “nosotros veníamos a dialogar de manera pacífica”, afirmó que un policía la golpeó con un escudo, causándole una lesión en la nariz.

Destacó que ella y su equipo en ningún momento agredieron a los policías, durante su arribo al Congreso de la Ciudad de México, por lo que rechazó la presencia de granaderos y cuestionó si esa es la forma de las autoridades de la capital del país de “iniciar contacto con las y los alcaldes electos”.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, denunció la agresión en su contra y cuestionó la presencia de granaderos en las inmediaciones del Congreso de la capital del país, "pedimos que dejaran entrar a la diputada Margarita Saldaña y ésta fue la agresión de un policía que me dio con el escudo".

"Exigimos un diálogo respetuoso y que se nos permita gobernar, porque es el derecho de los ciudadanos que nos dieron su voto, y vamos a seguirlo exigiendo, aún con las agresiones y los golpes no nos van a detener", aseguró Lía Limón en un video publicado en Twitter.

Rechazó la agresión en su contra. Foto: Cinthya Stettin

Lía Limón rechaza la agresión en su contra

La alcaldesa electa indicó que quiere trabajar de la mano de las autoridades locales después de que los integrantes de la Unión de Alcaldías intentaron ingresar “de manera pacífica” a la sede del órgano legislativo para dialogar con los diputados respecto a la iniciativa de ley que pretende homologar la imagen de los policías y las patrullas en la ciudad.

“Es una manifestación pacífica, la agresión no vino de nosotros. No fuimos irrespetuoso y esto es inadmisible y esto no es como se gobierna una ciudad donde existe democracia”, expuso, Limón quien resulto con una herida en la nariz.

De acuerdo a los alcaldes todo inició cuando los próximo titulares de 9 alcaldías se dirigían al recinto legislativo por las calles de Tacuba y Allende, donde se encontraba un cerco de policías capitalinos.

Con información de Cinthya Stettin