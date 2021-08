Precio del gas es inoperante como lo propone el gobierno, afirman gaseros

Este martes varias empresas que forman parte de la Unión de Gaseros del Valle de México, se retiraron a un paro de actividades a manera de protesta por el precio del gas LP que el gobierno federal anunció el lunes pasado.

Al respecto, José Adrián Rodríguez, presidente del organismo gasero, señaló que el precio que el gobierno federal pretende imponer, es inoperante pues no está regulado de acuerdo con el Mont Belvieu, organismo que determina el precio del hidrocarburo

En entrevista con Jesús Martín Mendoza, para Heraldo Radio, dijo que la baja en el precio del gas afecta no solo a los involucrados en la distribución muy afectados pues se generan costos altos por insumos y agregados.

Es un panorama nada favorable porque nos deja completamente nulificados y sin margen operativo, no hicimos un paro, hicimos una suspensión de actividades porque no hay condiciones operativas para poder ir a repartir el gas.

Destacó además que el precio actual del precio que impuso el gobierno federal “no alcanza ni para pagar los sueldos” pues dentro del gremio hay cerca de 18 mil trabajadores pero afecta a casi 20 mil familias.

El representante del gremio gasero dijo también que tanto la Sener como la Comisión Reguladora no les dan ningún tipo de respuesta debido a que es un mandato del ejecutivo.

La Secretaría de Energía ya nos recibió porque nos dijo que no tiene competencia porque esta es un instrucción federal y la Comisión Reguladora no ha podido darnos oportunidad porque dijo que esto es una acuerdo, parecería que no es una acuerdo es un decreto