AMLO manda mensaje a la oposición: 'No puede con la 4T'

MOTOZINTLA, Chiapas.- Con el apoyo del pueblo, la oposición le hace a la Cuarta Transformación (4T) "lo que el viento Juárez", aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la supervisión de los Programas de Bienestar en este municipio, el mandatario federal dijo que si el pueblo se mantiene unido nadie podrá detener la cuarta transformación del país.

Consideró que los Programas de Bienestar, como la Pensión para Adultos Mayores, para Niñas y Niños con Discapacidad, los Programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, contribuyen a mejorar la vida de los mexicanos, situación que no le importa a los conservadores.

"Si no existieran estos programas, no resistiríamos los embates del conservadurismo, ya nos hubiesen bocabajeado, nos tendrían aplastados; pero como tenemos el respaldo del pueblo, nos hacen lo que el viento a Juárez. No pueden, no van a poder derrotar al movimiento de la transformación en México, pero la clave está en el pueblo", afirmó.

Acompañado del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos en el gobierno federal tienen que aprovechar el tiempo y consolidar los avances de la 4T para que les cueste a los conservadores -si regresan- dar marcha atrás al proyecto de nación que se construye.

MAAZ