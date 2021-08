Retén a AMLO viola Estado de derecho: Margarita Zavala

La diputada federal del PAN, Margarita Zavala, calificó como violación al Estado de derecho el bloqueo que integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), hicieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que el gobierno federal debe tomar cartas en el asunto.

En entrevista previa a su registro como diputada federal, en el Palacio de San Lázaro, la ex primera dama, habló sobre lo que ocurrió la mañana de este viernes, cuando integrantes del magisterio durante más de dos horas impidieron el paso al titular del Ejecutivo quien se dirigía a un cuartel militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para realizar su conferencia matutina.

“Me preocupa mucho que al presidente de México no se le deje llegar a un evento, violenta el Estado de Derecho y me preocupa que no le dé el propio presidente una importancia así”, señaló la diputada panista plurinominal.

Advirtió que, si se violentan los derechos de los ciudadanos y peor aún del titular del Ejecutivo, se volverá un asunto de todos los días y consideró que es preocupante que algo así ocurra en el país, que se le impida el paso al primer mandatario.

“Si vamos violentado todos, el derecho, va a ser de todos los días. Si un día los dejamos tomar trenes, un día no se les va a dejar tomar una carretera y nada más que no pase el presidente, es muy preocupante y ojalá no vuelva a pasar y de eso se encargue el propio Ejecutivo”, señaló la panista.

Al ser cuestionada sobre la ley secundaria de revocación de mandato que la bancada mayoritaria ya adelantó que priorizará desde el primer día de la 65 Legislatura que inicia el 1 de septiembre, Zavala señaló que no está de acuerdo con dicho ejercicio.

“Yo no estoy de acuerdo ni siquiera con la figura de revocación de mandato, me parece además que es una figura que no le da poder al ciudadano sino al propio poder, no es democracia participativa, sino más bien plebiscitaria y creo que además juega con la estabilidad de un país y no ayuda a las decisiones de Estado. Entonces, de entrada, siempre me opuse a la revocación de mandato”, sostuvo la diputada federal.

Por: Elia Castillo e Iván E. Saldaña

