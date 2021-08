Fiscalía de Jalisco investiga si una red de tráfico de menores ordenó el robo de la bebé de Zapopan

Aunque se investigan varios móviles del robo de la recién nacida en el Hospital General de Occidente, no se descarta que se trate de tráfico de menores debido a que previamente se reportó un intento de sustracción de otro recién nacido en el Centro Médico de Occidente a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pasado viernes 20 de agosto.

"No descartamos algún tráfico de menores que puede también ser una línea de investigación que tenemos que abrir por razones evidentes, no podemos cerrarnos a una sola línea de investigación", dijo Gerardo Octavio Solís Gómez, Fiscal de Jalisco, luego de hacer un recorrido esta mañana en el Hospital también conocido como Zoquipan.

Hasta ahora en los videos que se han recabado se aprecia a la mujer con un bolso colgado de su hombro derecho en donde se presume que llevaba escondida a la menor, caminó algunas calles y se tiene la presunción de dos vehículos involucrados, aunque no se dieron más datos porque aún no se tiene la certeza de que los haya abordado y se revisan cámaras de seguridad de los sistemas de transporte aledaños como la Línea 3 y en rutas de transporte público que circulan por la zona.

Con la Asociación de Hoteles se está pidiendo estar atentos porque sospechan que pudo hospedarse en algún lugar y se mantiene activa la Alerta Amber en todo el país y se mantiene el Código Rojo en la entidad para revisar aeropuertos y terminales camioneras.

Sobre los datos de la mujer cuyas características se han asumido como una mujer de tez blanca mayor de 40 años, con marcas oscuras al interior del codo, presuntamente vitiligo, cabello claro o entrecano aunque también pudiera estar teñido.

Hasta ahora se han recibido al menos 20 reportes ciudadanos sobre el paradero de la mujer, pero por ahora se están revisando y Solís Gómez descartó que el inmueble que se revisó la noche del miércoles en la colonia Artesanos en Tlaquepaque fuera la casa de la mujer que robó a la menor.

Respecto al personal y las entrevistas que se llevan a cabo a fin de poder integrar la investigación y tener mayores datos, hoy se estará sumando más servidores públicos para ampliar las entrevistas. Expuso que en estos momentos y por la manera en la que pudo ingresar por el área de personal, se presume que conocía los horarios y movimientos del personal hospitalario.

Investigan si es la misma mujer que se reportó en el Centro Médico de Occidente

El pasado viernes 20 de agosto, en el Centro Médico de Occidente a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se detectó a una mujer que no portaba identificaciones y se procedió a levantar un acta de hechos internos, pero no fue reportado a la Fiscalía del Estado.

"No, no fue reportado a nosotros, fue el viernes 20 al parecer, afortunadamente en aquel evento no se logró cometer el hecho… en eso está el personal allá (Centro Médico), están trabajando en la obtención del acta administrativa y el acta de hechos internos que se haya levantado y desde luego, así como se hizo en este punto, se van a iniciar las investigaciones allá y así como se hizo en este punto se revisarán la zona y las rutas de escape".