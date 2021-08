Migrantes en Tapachula se manifiestan por tercer día seguido

Durante tres días consecutivos migrantes provenientes de Haití, Cuba y Venezuela en su mayoría han protestado en Tapachula. De acuerdo con los inconformes, esto se debe a que la COMAR y el INM los tienen aún retenidos en la demarcación.

Santiago, un migrante cubano, mencionó que presuntamente la misma COMAR le otorgó un documento donde pueden transitar con libertad en todo el estado.

"Tenemos una constancia que nos dió Comar, dónde dice que nos podemos mover en todo el estado, por qué nos quieren retener en Tapachula, nos regresan y no nos dejan salir, todo es culpa del gobierno" dijo.

También a esto se suma la corrupción que existe entre abogados y el mismo personal de migración para venderles las citas con las que buscan solucionar su situación migratoria.

FOTO: Pamela Hernández.

"Las ventas en las citas de Comar y en migración se realizan a través de los abogados, o supuestos abogados que dicen ser de aquí en México, las citas las venden entre 1,200 y 1,500 dólares, uno paga la cita y es para que nos atiendan, es comprar el derecho al turno", dijo.

Por último, agregaron que lo único que piden es agilidad en sus trámites ya que su intención es salir de Chiapas en búsqueda de mejores condiciones en otros estados y alcanzar el sueño americano

"No somos delincuentes somos migrantes, no quiero estar en Tapachula, queremos salir, ellos tienen la solución el gobierno de México, queremos buscar trabajo y sustentar a nuestra familia" finalizó

FOTO: Pamela Hernández

Más tarde, las manifestaciones subieron de tono, cuando los indocumentados intentaron bloquear y prohibir por varios minutos el paso a vehículos en lugares concurridos como centros comerciales.

Los inconformes amagaron con seguir manifestándose y con que las peticiones subirán de tono hasta que las autoridades migratorias resuelvan su situación.

En Tapachula la ciudadanía argumenta no ser una ciudad xenófoba, sino que la mayoría de estos migrantes no respetan las medidas de salud, siguen contaminando en calles, inclusive en plena marcha no portaban con cubrebocas.