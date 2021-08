Alejandro Encinas y Ricardo Monreal chocan por freno a desafuero de Saúl Huerta

El subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y el senador Ricardo Monreal chocaron porque no se ha tocado el desafuero del diputado federal, Saúl Huerta (Morena), acusado de violación y abuso sexual a un menor de edad.

Durante el foro “Hacia los diez años de la ley contra la trata de personas desafíos retos y perspectivas”, Encinas lamentó que ese tema no se haya discutido en el periodo extraordinario el viernes pasado.

Sin embargo, Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, no aceptó el “reclamo” y pidió a Encinas respetar los tiempos del Congreso de la Unión.

“No le acepto su reclamo, son tiempos del congreso y le pediría simplemente su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad. Tenemos ocho o nueve días para tratar este tema, le doy mi palabra, no se va a dar carpetazo a nadie, por eso no le acepto su reclamo, estamos haciendo nuestro trabajo, como respetamos el suyo, también le pedimos que respete el nuestro y aquí las decisiones se toman con mayoría”, expuso.