México cobra el 0.3% del predial; en otros países de la OCDE es del 6%, asegura Enrique de la Madrid

Ante la propuesta de elevar el impuesto predial para aumentar recurso a los estados Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades (CFC) del Tec de Monterrey, señaló que las ciudades tienen más responsabilidad en el que tiene que jugar más el liderazgo, no solo en los temas tradicionales como el de seguridad, de pavimentación, sino que tienen que trabajar y ver cómo sus ciudades compiten con otras ciudades del país y otras ciudades del mundo.

"Está bajando la parte de las participaciones, es decir, se ven cada vez se tienen menos ingresos y la primera parte que pueden buscar, es la que es muy natural de las ciudades que es el impuesto predial"

Al respecto, De la Madrid Cordero afirmó que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de la que forma parte México, el promedio de lo que cobra de predial en esos países es cerca del dos por ciento de su PIB, mientras que en en el territorio mexicano se cobra la sexta parte de eso, lo que significa un 0.3 por ciento del PIB.

Foto: Especial / Cuartoscuro

¿Impuesto justo?

Por ello, el director del CFC del Tec, afirmó que el predial puede ser un impuesto bastante justo ya que pagarían más aquellas personas que tienen propiedades que son de mayor valor, por lo que se puede pagar aún más y se puede mantener el predial más bajo en aquellos sectores que no se puede hacer un aumento de impuesto, por lo que se tiene la ventaja de poder diferenciar.

"México cobra poco predial, por lo que se paga en malos servicios; en malas calles, en mala seguridad [...] el predial es muy importante y hay que aprender a cobrarlo", afirma Enrique de la Madrid.

Ante el planteamiento no tan nuevo de aumentar el impuesto predial, en entrevista con Darío Celis para Tiempo de Negocios, el experto afirmó que es muy poco popular no cobrar impuestos y hay quienes piensan que a veces cuando los impuestos los cobra la autoridad más cercana, dicen que hay mucha presión para no hacerlo.

A través de la señal de Heraldo Media Group, De la Madrid señaló que ha escuchado planteamientos en las calles de que algunos municipios pueden convenir esa facultad a nivel estado, y que fuera el estado el que cobre ese impuesto predial.