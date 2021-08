Grupos provida piden veto del aborto en la Legislatura del Estado de México

En la cuenta regresiva, en la 60 Legislatura del Congreso del Estado de México ha aumentado la polarización sobre la Interrupción Legal Embarazo (ILE). Este martes se hicieron presentes ahora grupos provida que presionan para que no se legisle en el Código Penal y en su lugar se proteja la vida.

La reactivación de movilización de la sociedad que está en contra del aborto, se da en respuesta a que en la semana pasada se dieron cita grupos de feministas para defender el derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo.

El acto de protesta se dio en Toluca e inició con una caravana denominada “claxonazo”, la primera fue en febrero, para posteriormente darse una manifestación pacífica a las puertas del Congreso Local, en la que lograron que fueran recibidos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Defendieron que a diferencia de otros sectores de la sociedad, exigen de manera pacífica y sin causar daños. Afirmaron que representan a más de mil organizaciones que están a favor de proteger la vida.

La integrante con participación, María Esther Cejudo, reclamó que a nivel federal y estatal se impulse la iniciativa para despenalizar el aborto. Defendió que representan la mayoría de los mexiquenses y los luchadores de la familia.

Advirtió que esta intervención mata una vida y potencialmente otra, y tiene consecuencias entre físico y psicológico para las mujeres.

“Y nosotros siempre de manera pacífica y respetuosa pedimos a nuestras autoridades respeten la vida, nosotros no hacemos desmanes, nosotros no venimos aquí realmente a dificulta, sino como somos la mayoría de los mexiquenses, somos realmente propulsores de la defensa de la familia”, declaró.

Rosa María Morales Rivera, del Frente Nacional por la Familia, señaló que exigen que las autoridades promuevan leyes a favor de la vida, el derecho a la salud y la educación.

Indicó que a los niños se les debe proteger en el resto de su etapa de crecimiento, al ser el futuro del país y del estado.

”Nosotros debemos cuidar y velar de la vida de estos pequeños en todas las etapas de su vida, no sólo en el vientre materno, sino más adelante queremos que el Estado lo que haga nos ayude con iniciativas que promuevan ese desarrollo”, aseveró.

Las organizaciones que estuvieron presentes fueron el Frente Nacional por la Familia, Con Participación y la Unión Nacional de Padres de Familia.

Cabe recordar que a la 60 Legislatura local le quedan tres semanas de integración, en el que partidos como el PRD ven imposible que pase la iniciativa del ILE, por falta de voluntad política de Morena.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aceptó que si no pasa en esta Cámara no quiere que no pase en la nueva. Y justificó que la controversia entre los colectivos a complicado analizar las iniciativas, dos a favor y dos en contra.