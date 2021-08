Es falso que no cooperaré: Rosario Robles a dos años de estar en prisión preventiva

La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, cumple dos años en prisión preventiva este viernes y en una carta aseguró que desea, porque es su derecho, seguir su proceso en libertad.

En la carta que escribió y que fue difundida en su cuenta de Twitter, la ex funcionaria que enfrenta un proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público, insistió en que es víctima de la institucionalización de la venganza.

“Durante este tiempo, hay quienes cómodamente se han hecho a un lado para que todos los dardos se dirigieran hacia mí. Han callado. Lo hacen además a sabiendas de que no me prestaría a ninguna farsa que los involucre ilegalmente. No se han detenido ni un momento a pensar en el daño y dolor que le han causado a mi hija y mi familia. Son cobardes. Pero no estoy sola. Mi hija, mi familia, mis amigos, mis compañeros de gabinete más cercanos, no han soltado mi mano”, indica la misiva.

Aseguró que es falso que se niega a cooperar con la autoridad, pues se presentó desde la primera audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, sin embargo, a lo que no está dispuesta es a mentir.

“Se dice que no quiero cooperar con la autoridad. Eso es falso. Fui yo la que me presenté desde la primera audiencia para esclarecer los hechos. Lo que no estoy dispuesta es a mentir (como lo han hecho otros) para alimentar una narrativa política que nada tiene que ver con la verdad y la justicia. Pero no dejo de cuestionarme.

“A los que huyeron y les encontraron recursos millonarios están en sus casas. A mí que di la cara, que me presenté, que estoy acusada de un delito menor, me aplicaron la cárcel. Entonces ¿es mejor huir?”, reprochó.