Es un asunto personal y lo convirtieron en un asunto político: AMLO sobre video de su hermano

Luego de que se difundiera el video en el que Martín López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador fuera captado recibiendo fajos de dinero en efectivo en 2015, material que fue difundido por el medio Latinus, el presidente de México reaccionó al video

Fue el periodista Carlos Loret de Mola quien presentó este video del hermano del Ejecutivo recibiendo varios fajos de dinero en 2015, el cual menciona que es para el "mandamás"

De acuerdo con el medio, David León Romero, exfuncionario de la actual administración, le entregó 150 mil pesos a Martín López Obrador, quien hace un año fue exhibido en otros dándole dinero a Pío López Obrador, otro hermano del mandatario mexicano.

Fue durante la conferencia matutina que López Obrador argumentó dichos actos en los que tratan de perjudicar su administración.

Señaló que la difusión del video es la "campaña negra de siempre, de sus adversarios, quienes están acostumbrados a esto", del que aseguró que "siempre han salido de la calumnia, ilesos".

El presidente mexicano explicó que este video difundido por Latinus, de otros tiempos, considera que son asuntos personales y lo están convirtiendo en un asunto político.

Reiteró que este fue un trato entre David León y su hermano, Martín López Obrador; sin embargo, se empata para hacer notar que era dinero destinado para hacer campaña política para él, tema que desmintió.

"No me extraña que esto suceda porque están siendo afectados,muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar, y a saquear en el gobierno", sentenció el presidente de México.

Afirmó que si su hermano Martín Jesús López Obradro cometió algún delito penal o electoral debe ser denunciado ante las autoridades.



“Si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro, es muy claro que el que comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado, independientemente de lo mediático, de lo político, si existen pruebas y hay un delito hay que denunciarlo. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de proceder de esa forma, y la autoridad tiene que resolver si hay un delito o no lo hay. Como ya existía el video anterior de mi otro video, pues se puede acumular y que la autoridad resuelva yo tengo mi conciencia tranquila, imagínense cuántas he pasado”, indicó.