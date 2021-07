Vacunación en la Frontera norte va a la mitad: Rosa Icela Rodríguez

Más de la mitad de los municipios fronterizos con Estados Unidos ya fueron vacunados, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

En la Conferencia Mañanera, explicó que ya fueron vacunados los municipios de Baja California y Sonora, además de que sigue Chihuahua. Este jueves inicia el suministro de dosis anti Covid-19 en siete municipios de la entidad, En el caso de Ciudad Juárez, se hará del lunes 12 al sábado 17 de julio y para ello se instalarán 5 centros y dos macrocentros. La funcionaria dijo que la meta es aplicar 80 mil dosis diarias del medicamento de Pfizer.

Del martes 20 al sábado 24 de julio también iniciará la vacunación en ocho municipios de Coahuila y en el caso del único municipio fronterizo de Nuevo León, Anáhuac, será el mismo periodo de la vacunación de los coahuilenses. Y será a principios de agosto cuando se concluya con los municipios de Tamaulipas.

Este plan, en todos los municipios fronterizos, contempla la vacunación de la población de 18 años en adelante y la meta total es la de vacunar a 2 millones 848 mil personas, por lo que van hasta este día, casi un millón 500 mil ciudadanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que con este plan, el país estaría en condiciones de abrir la frontera con Estados Unidos. También hizo un llamado para que la ciudadanía se siga vacunando, especialmente los adultos mayores que no han querido ponerse biológico contra Covid-19. Explicó que ahora son los jóvenes lo que se están contagiando, porque se están comenzando a reunión entre amigos, pero eso no significa que haya un incremento de fallecidos. "No hay incremento en fallecidos. Si ayuda mucho vacunarnos, especialmente la gente mayor", finalizó.

Francisco Nieto y Paris Salazar