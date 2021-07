Gobierno de Jalisco entrega apoyos afectadas por lluvias en Acatlán de Juárez

Con la entrega de 106 cheques y 614 artículos, las familias afectadas por lluvias del pasado 8 y 9 de julio en Acatlán de Juárez, podrán restituir lo dañado en estos hechos. Estos recursos proceden de recursos estatales del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN), y se entregan luego de que las autoridades municipales presentaron la solicitud de declaratoria de emergencia.

Como parte de los artículos entregados, cuyos montos en total ascienden a dos millones 906 mil pesos destinados para la reposición del menaje de casa, se cuentan 33 estufas, 67 refrigeradores, 69 lavadoras, colchones, 98 juegos de base de cama con colchón matrimonial e individual 53; también 70 juegos de sala, 12 baterías de cocina, y 10 juegos de platos y vasos.

Este fondo de apoyo se dividió en 80 por ciento con recursos estatales y 20 por ciento del Gobierno municipal y se atendió a los habitantes de La Resolana, Miravalle y Bellavista.

Durante el acto protocolario de entrega, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, se comprometió a reconstruir un puente peatonal que se afectó y se revisará la construcción de un bordo de contención de agua en un predio que presuntamente provocó los daños.

Alberto Esquer, titular de Desarrollo Social, expuso que con este recurso se pone la confianza en los habitantes y tendrán la libertad de acudir a donde mejor les parezca para la compra de menaje o enseres dañados.

Cambio climático y basura

El mandatario acusó que en lo ocurrido en Zapopan, donde más de 500 viviendas y cerca de 600 familias se vieron afectadas por el desbordamiento del arroyo El Seco, la basura fue uno de los factores que provocaron la afectación en diversas colonias.

"Hay otro tipo de circunstancias que tenemos que entender que son consecuencia de la propia degradación que hemos hecho de nuestro medio ambiente, lo que estamos viendo son fenómenos que no se veían en el pasado; estamos viendo desbordamientos de ríos en donde nunca había pasado. Hace poquito en Tizapán en la ribera de Chapala, hace unos días en Chimaltitán, en la zona norte, en donde llueve de hecho poco, también se desbordó el río; vimos lo que sucedió en Zapoltiltic, cerca de Ciudad Guzmán y para qué les platico lo de Zapopan, en donde insisto, tenemos que tomar conciencia que estamos viendo fenómenos ambientales, naturales que son producto de la depredación del hombre, no son fenómenos que no se puedan explicar, claro que se pueden explicar", dijo Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.

Recordó que la sequía que se vivió en este 2021 fue extrema debido al poco nivel que tenía la Presa Calderón, principal fuente de abasto en la zona metropolitana y que por cierto, informó que a partir de hoy comenzará ya con el abasto a la planta potabilizadora tres, lo cual será una solución, junto con el sistema recién concluido del acuaférico, para las colonias de parte alta de Guadalajara y Zapopan, que aún padecen del suministro.

