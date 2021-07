Congreso batea periodo extraordinario para desafueros de Huerta y Toledo

Con 20 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso frenó de tajo la realización de un periodo extraordinario de sesiones para desahogar los desafueros de dos diputados federales y la prórroga de 30 días para la reforma a la subcontratación.

Los legisladores de Morena dieron los votos a favor, pero también se registraron dos abstenciones de las senadoras morenistas Bertha Caraveo y Lilia Margarita.

Los legisladores del PAN se dividieron: tres votaron a favor (Xóchitl Gálvez, Damián Zepeda y Josefina Salazar), mientras que Elías Lixa Abimerhi y Kenia López Rabadán votaron en contra; y Marco Antonio Adame Castillo votó en abstención.

Las bancadas del PRI, PRD y PT votaron en contra. Mientras que el PVEM y PES dieron dos votos a favor.

El dictamen fue regresado a la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso para un nuevo análisis.

Las bancadas de Morena, el PAN, PRI y PT chocaron durante la sesión presencial de la Comisión Permanente y cruzaron acusaciones de pretender frenar el combate a la corrupción y el trámite para desaforar a los diputados federales Mauricio Toledo (PT) por enriquecimiento ilícito y Saúl Huerta (Morena) por violación sexual a un menor de edad, así como el desafuero del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

Los partidos políticos se dividieron, incluso a nivel de bancadas, para que los periodos extraordinarios no avanzaran.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) acusó que hay "truculentos" que operan al margen de la ley para convencer a los legisladores de dividirse.

Incluso dijo que en la bancada panista se dividieron, ya que por la mañana tenían seis votos para avalar el periodo extraordinario, pero ya por la tarde sólo dos votarían a favor.

El senador panista Damián Zepeda pidió no poner pretextos para que avance el desafuero de los dos diputados federales.

Algunos legisladores de oposición y el PT se unieron y coincidieron en que el procedimiento para avalar un período extraordinario en la Cámara de Diputados fue desaseado. Mientras que acusaron que no hay dictámenes para avalar un período extra en el Senado para prorrogar 30 días la entrada en vigor de la reforma sobre subcontratación.

La senadora petista, Alejandra León Gastélum, aseguró que el Partido del Trabajo (PT) no acompañará la propuesta, ya que "nos encontramos frente a la consolidación de un proceso espurio, plagado de irregularidades que busca consumar la venganza política mediante el uso faccioso de las instituciones e interpretaciones, a modo, de la Ley".

"No fue sino hasta el 11 de julio, que la Sección Instructora aprobó el dictamen relativo al juicio de procedencia que se sigue al diputado federal Mauricio Toledo. No podemos avalar un procedimiento en donde la búsqueda de la justicia no es más que una mera simulación", dijo.

La senadora Kenia López Rabadán (PAN) cuestionó la discusión de un proyecto para realizar un periodo extraordinario que no tiene dictámenes y, por ende, viola el reglamento y ley del Congreso.

El senadora Noé Castañón (MC) coincidió en que no hay dictámenes sobre la prórroga para la subcontratación y no se hicieron los ajustes al dictamen sobre el aplazamiento de 30 días para la entrada en vigor de la reforma sobre subcontratación.

La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) manifestó que no se dieron los tiempos, ni los espacios para atender el mandato de la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, para reevaluar y presentar un nuevo dictamen que atendiera las observaciones de legisladores y en específico sobre un tema que tenía un amparo.

En defensa, la senadora Mónica Fernández Balboa (Morena) sostuvo que no se estipula un proceso sobre asuntos dictaminados previamente en las comisiones respectivas, de las Cámaras, lo que establece es que la Comisión Permanente convoque a las Cámaras a periodo extraordinario para atender los temas concernientes de las Cámaras.

La diputada federal María de los Ángeles Huerta (Morena) acusó a la oposición de frenar el combate a la corrupción.