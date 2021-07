Aumentan cuartenes para la Guardia Nacional

De 266 cuarteles de la Guardia Nacional (GN) proyectados al inicio de la administración, finalmente se construirán 500, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento, ya se edificaron 180.

La idea con esta extensión de cuarteles es tener presencia en todo el territorio nacional y no que una corporación se “mueva” a un estado sólo cuando hay problemas de seguridad, como sucedía con la Policía Federal (PF).

“Vamos a fortalecer a la Guardia Nacional, vamos a que tengan más instalaciones, ya no van a ser sólo las 266 instalaciones, sino se van a construir cerca, se va a llegar a cerca de 500 instalaciones, para tener presencia en todo el territorio”, dijo.

Ayer, el presidente reiteró, en su gira de trabajo por la entidad, que la GN tendrá una bolsa adicional de 50 mil millones de pesos, para terminar de consolidarse en 2023, por lo que también incrementará el número de elementos.

En Veracruz, por ejemplo, habrá 11 cuarteles; hasta el momento van cinco terminados y seis en proceso, pero con esta nueva determinación se incrementarán a 31 en la entidad.

En el Museo Naval, donde se llevó a cabo la mañanera, el mandatario dio cuenta que el fin de semana hubo en el país 236 homicidios dolosos y cinco estados –Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Edomex y Zacatecas— concentran 44 por ciento de este tipo de delitos.

Tan sólo Guanajuato tiene 11 por ciento de los homicidios dolosos, por lo que es un estado que preocupa mucho a la Federación y “en el que se ocupan” e insistió en la remoción del Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, pues no da buenos resultados.

“Ya no se debe de andar con contemplaciones cuando se trata de la seguridad de la gente. Aquí no debe prevalecer el influyentismo, nada de esas lacras de la política, se tiene que remover. Puede ser muy cercano, compañero de partido, de escuela, pero si no se dan resultados y si está de por medio la vida de la gente, para fuera”, sostuvo.

En el caso de la violencia en Zacatecas, aclaró que hay una situación especial que está atendiendo, pues hay mucha confrontación de grupos del crimen organizado. Ayer, añadió, fue de los estados —el fin de semana— con más homicidios; también Sonora.