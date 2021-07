¿Cuáles fueron los partidos políticos más sancionados durante el proceso electoral?

Adriana Favela, presidenta de la comisión de Fiscalización del Instituto Nacinoal Electoral (INE), señaló que los partidos que fueron más sancionados por el mal manejo de los recursos economicos fueron Morena con 273 millones de pesos, Redes Sociales Progresistas y finalmente Fuerza Social por México, siendo estos tres lo que tuvieron grandes multas, aunque los demás partidos tuvieron pero estas fueron menores.

Es entendible que Morena haya sido el más sancionado porque es el que más recursos utilizó en las campañas electorales, porque recibe más financiamiento público.

Al respecto, señaló que algunos partidos chiquitos aún no desaparecen porque pese a que no alcanzaron el 3 por ciento de la votación, porque el INE aún no ha hecho su procedimiento de pérdida de registro, lo que se realizará posteriormente.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para Noticias de la tarde, Favela destacó que los nuevos partidos políticos necesitan cuidadse de todo lo que es el manejo de sus recursos ya que lo que se evidenció es que no llevaban un adecuado reporte de los gastos que estaban efectuando en las campañas electorales

Es una campaña en tiempo real, donde se tiene un plazo de tres días para estar reportando cualquier gasto que se realiza en las campañas electorales y estos partidos no cumpliron con esa disposicion entre otros rubros, siendo la irregularidad más recurrente.

Situación del PVEM

A través de la señal Heraldo Media Group, Favela señaló que el caso del Partido Verde Ecologista de México se impone una sanción importante, por 41 millones de pesos al no reportar el gasto utilizado par hacer esta campaña propagandística durante la veda electoral.

Adicionalmente, mencionó que se les está imponiendo una sanción que es la interrupción de la difusión de la propaganda politica y electoral del partido que se transmite en Radio y Televisión en el tiempo federal, siendo una sanción nueva, ya que se consideró que solo a través de una sanción de este tipo se puede disuadir al partido verde de no volver a incurrir en una conducta como esta porque hay que recordar que el partido verde estuvo haciendo propaganda en 2015, a través de mensajes de famosos en Twitter.

Revive la entrevista en Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza

DRV