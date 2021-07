Alejandro Moreno cree que recibir el mandato es para mandar, pero es para obedecer, asegura José Encarnación

José Encarnación Alfaro, coordinador de la corriente Movimiento Líder del PRI, aseguró que Alejandro Moreno confunde la palabra mandato, él cree que recibir el mandato es para "mandar", pero el mandato es para obedecer, es para que cumplas con eficiencia, eficacia, responsabilidad, honestidad y transparencia tu cargo, así dice el estatuto, y si no lo dice, la militancia lo demanda o reconoce.

"Hoy no le estamos reconociendo nada, le estamos demandando", dijo en entrevista con Martha Anaya.

Destacó que no está de acuerdo con el dirigente nacional del PRI, que cree que puede haber un cambio en el partido con un documento básico que se llama "Programa de acción" a través de una consulta en una página web.

Para Encarnación Alfaro, una consulta es un esfuerzo que podría hacer otra organización nacional, pero no un partido de la dimensión del PRI.

"Que quiere sustituir instrumentos estatutarios como son las comisiones del Consejo Político Nacional, la convocatoria a la Asamblea Nacional o los órganos directivos de los estados, que quiera suplirlos en una consulta con una página web, que no es en todas las redes, no sé si entiendan claramente que a las nuevas generaciones la palabra revolución, los lleva a otro tipo de connotaciones y no lo que ellos pretenden comunicar".