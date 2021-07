Necesario, cambiar el modelo educativo para garantizar el regreso a clases, considera especialista

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, aseguró que es necesario cambiar el modelo educativo para regresar a las clases presenciales, pero siempre garantizando la seguridad de los alumnos.

En entrevista con Alejandro Sánchez y Sofía García, en Informativo El Heraldo Fin de Semana, Pérez García destacó que México es el último país de América Latina que se estaría integrando al regreso a clases presenciales, pues en otras naciones han adoptado las medidas necesarias y han mantenido a los alumnos en las aulas.

Consideró que parte de la desconfianza por parte de los padres de familia tiene que ver por la falta de información y a que no se han garantizado las acciones que se implementarán dentro de las escuelas.

Pérez García dijo que de comenzar con un regreso a clases presenciales debería ser voluntario y sin discriminación, "con esto me refiero a que cada familia tiene situaciones diferentes, ya que en algunas casas ha habido muertes por el Covid-19 y eso preocupa a los padres de familia, quienes temen llevar a sus hijos a las aulas, por lo que si deciden no llevar a sus hijos a clases no se les debe dejar fuera del aprendizaje".

Destacó que el regreso debe ser gradual y se debe recuperar poco a poco la comunicación, que haya una relación entre padres de familia y las autoridades educativas, esto con el propósito de ir analizando cuáles serán las mejores medidas para que los niños vuelvan a las aulas.

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe detalló que lamentablemente las escuelas han quedado abandonadas durante el tiempo que lleva la pandemia, por lo que se deben recuperar los colegios y convertirlos en un punto de encuentro, en el que no sólo se familiaricen de nueva cuenta los niños, sino también los padres de familia y los mismos maestros.

"Las autoridades de la SEP han pecado de soberbias, no han querido reunirse con organizaciones y escuchar las propuestas que se tienen para que haya un regreso a clases", aunque celebró que estén tomando en cuenta algunos de los manuales que ha publicado la ONU, UNICEF y UNESCO.

Recordó que, de acuerdo con el último informe del Inegi, 5.2 millones de niños y adolescentes dejaron de estudiar a consecuencia de la pandemia, por lo que urgió a la SEP a tomar las medidas necesarias para garantizar el regreso a clases presenciales, pero cuidando de los estudiantes.