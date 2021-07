Me voy con un buen sabor de boca: señala Adrián Rubalcava tras reunión con Martí Batres 

El pasado 17 de julio, Adrián Rubalcava, alcalde electo de Cuajimalpa, se reunión con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, la cual cual calificó como buena y cordial.

Fue una reunión que me agarró por sorpresa fue francamente de un momento a otro , no esperaba que fuera tan rápida pero me lleve un buen sabor de boca, fue muy cordial muy conciliatorio. Tuve el honor de ser el primero en ser recibido por el gobierno de la ciudad y me dio muy buena espina