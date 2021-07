AMLO visita Guerrero y promueve enjuiciar a los expresidentes por "privatizar la educación"

Ometepec, Guerrero. A pesar de que no puede inducir el sentido del voto de los ciudadanos en la consulta popular -sobre esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados-, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que por privatizar la educación y rechazar a los jóvenes que querían estudiar deberían ser juzgados los gobernantes del periodo neoliberal en México.

En su mensaje durante la evaluación de los Programas de Bienestar, el mandatario federal dijo que muchos jóvenes fueron rechazados para ingresar a estudiar medicina y que por eso México ahora padece la falta de médicos y especialistas.

"Solo por esa razón se debería de juzgar a los gobernantes del periodo neoliberal, por privatizar la educación, por rechazar a los jóvenes que querían estudiar, actualmente México no tiene el número de médicos ni de especialistas que requieren", afirmó.

López Obrador recordó que su gobierno tiene cuatro compromisos en salud: terminar y equipar hospitales, contratar médicos, enfermeras y especialistas, abasto de medicamentos, y la basificación de 80 mil trabajadores del sector Salud.

"Fíjense lo absurdo, el rechazar a los que querían estudiar y ahora no tenemos médicos generales y no tenemos especialistas. Entonces podemos tener hospitales bien equipados, pero no se consiguen especialistas, hacen falta pediatras, hacen falta otros especialistas", indicó.

POCOS PROGRAMAS

El presidente también aseguró que el gobierno federal tomó una buena decisión al planear pocos programas sociales y económicos para tener mayor alcance, en lugar de sostener muchos programas que impactan poco en la sociedad.

El mandatario federal señaló que los gobiernos anteriores sólo creaban programas sociales para mantener estructuras burocráticas.

"Fue muy buena la decisión de planear y la idea de que es mejor tener pocos programas, pocas acciones gubernamentales, pero de mayor alcance económico y en lo social, ¿qué es lo que se hacía antes?, habían infinidad de programitas que consumían presupuesto, porque se requería tener aparatos burocráticos para cada programita, porque necesitaba director, asesores, tenía que haber oficinas, viáticos, y así se diluía, se dispersa el presupuesto", expuso.

López Obrador indicó que los programas y apoyos que se entregaban en sexenios anteriores no mejoraban las condiciones de vida de las familias mexicanas.

MAAZ