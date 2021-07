Aumentan 15% muertes de jóvenes por COVID-19 en Querétaro

Las jornadas de vacunación contra Covid-19 redujeron entre 10 y 15 por ciento la mortalidad en el grupo de queretanos de 50 a 70 años o más, pero los fallecimientos entre los jóvenes de entre 20 y 30 años aumentaron casi en 15 por ciento, informó Benito Escutia Castellanos, integrante del Comité Interinstitucional contra el Covid-19.

Solamente ayer sumaron 220 nuevos contagios en la entidad de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, con lo que se llegó a los 70 mil 119 casos de SARS-CoV-2 y a las cuatro mil 824 defunciones. En este momento, se tienen 509 pacientes activos con aislamiento en su domicilio y 66 más hospitalizados, de estos últimos, 21 se encuentran graves.

Alrededor del 70 por ciento de los casos de nuevos contagios se concentran en jóvenes. Escutia Castellanos puntualizó que, en este momento, son ellos quienes menos se cuidan y la mortalidad en ese grupo de edad aumentó casi en 15 por ciento, así que pidió extremar las medidas para reducir los riesgos de infección.

“Los jóvenes son los que menos se están cuidando, esa es la realidad, tenemos muchísimos contagiados de nivel preparatoria que se fueron a festejar a diferentes destinos turísticos. No hemos logrado evitar los contagios porque la vacuna no está diseñada para eso, la vacuna está diseñada para evitar la mortalidad y los daños serios pero los jóvenes no se han vacunado y son los que menos se cuidan,”, insistió el especialista.