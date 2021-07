AMLO pide al Gabinete de Bienestar "aplicarse" y revisar los programas para evitar corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los integrantes del Gabinete de Bienestar a aplicarse con "más pasión" para consolidar los programas sociales de la Cuarta Transformación.

"Yo llamo a todos los integrantes del Gabinete de Bienestar que nos aplicamos, como lo estamos haciendo, pero con más pasión todavía, con más entrega para avanzar, para que quede completamente consolidado todo el Programa de Bienestar", solicitó.

En la supervisión de Programas de Bienestar, el mandatario federal pidió una revisión de los programas sociales para asegurarse que las pensiones, becas y apoyos realmente lleguen a los beneficiarios.

"Tenemos que continuar con el programa de apoyo al campo, hacer una revisión del Programa Producción para el Bienestar para ver si está llegando el apoyo, hacer una evaluación, que no nos vaya a pasar lo de Procampo, que no llegaba, o unos cuantos acaparaban. Tenemos que ir comunidad por comunidad, ejido por ejido, haciendo un censo y preguntándole a la gente, en este programa y en todo se requiere de mucha supervisión, para que no haya corrupción para que no haya simulación, no caer en el autoengaño, hay que estar constantemente revisando y haciendo conciencia", afirmó.

López Obrador expuso que en el Programa Sembrando Vida también se tiene que "hacer una revisión de fondo, ir a dónde están las plantas, cuántos árboles frutales, cuánto maderables, cuántos sembradores".

Propuso que en el caso de Guerrero extenderlo a los 81 municipios, así como buscar la sustitución de cultivo, cambiar la siembra de amapola por árboles maderables y frutales.

"Si damos opciones en la Zona de la Montaña, en la Tierra Caliente y en la Sierra vamos a poder sustituir cultivos, que la gente no se vea en la necesidad de sembrar marihuana, amapola, que pueda sembrar árboles frutales, maderables, si tiene la opción de hacerlo. Esto que se tiene que hacer en Guerrero ya lo estamos haciendo en Sinaloa, en el llamado Triángulo Dorado, y la gente está respondiendo, porque si siembran amapola, si siembran marihuana es por necesidad, explicó.

