Pacientes renales cierran periférico Norte; exigen al IMSS trato digno

Un grupo de personas que se identificaron como pacientes renales se encuentran en estos momentos bloqueando la circulación en Periférico Norte, a la altura de Santa Mónica, los inconformes exigen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibir un trato digno y de esta manera poder continuar con vida.

Los manifestantes protestan con pancartas en donde se pueden leer sus consignas: "No al cambio de clínica. Respeten nuestras vidas. Somos personas, no sigan jugando con nuestras vidas", "Apoyo para la Clínica LAPI, mejores atenciones médicas" y "No al cambio de hospital. Por ahorrarse unos pesos, están poniendo en riesgo. Nuestra vida merece calidad y respeto", son algunas de las exigencias por parte de los manifestantes.

Alternativas viales

Al menos dos decenas de personas se encuentran bloqueando esta importante arteria vial, por lo que se sugiere a los conductores evitar la zona y tomar como alternativa vial se sugiere a los automovilistas tomar el segundo piso en dirección norte a sur.

Otras concentraciones

Para este jueves es esperan al menos tres concentraciones de personas en la alcaldía Miguel Hidalgo, la primera de ellas está programada para las 7:30 horas en Avenida Nacional 329, colonia Anáhuac 1 sección, mientras que la segunda está pactada para las 10:00 horas en Avenida Paseo de la Reforma 1675, colonia Lomas de Chapultepec y a las 12:00 horas en Avenida Explanada 911, colonia Lomas de Chapultepec.

Mientras que en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 11:00 horas se espera una concentración de personas en el número 144 de la calle Doctor Lavista de la colonia Doctores. También se realizará una concentración de personas en Avenida Insurgentes 20, colonia Roma Norte en punto de las 12:00 horas.

Finalmente se espera una concentración de personas en la calle San Antonio Abad 18, colonia Tránsito, cabe mencionar que esta manifestación no tiene hora específica por lo que se recomienda tomar precauciones si se pretende circular por la zona.