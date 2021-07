Variantes de Covid-19 se deben a la falta de control de los que viajan a México, dice investigadora

Roselyn Lemus-Martin, doctora en biología molecular e investigadora de vacunas y tratamientos contra Covid-19, dijo que el repunte que se está presentando se debe a las nuevas variantes, las cuales son muy transmisibles y ya están dominando en el país, como la Alfa, Gamma y Delta, que se ha vuelto predominante en México y en el mundo.

Las nuevas variantes ingresaron al país, afirmó, porque desafortunadamente el gobierno no tuvo control al respecto, "a las personas que viajan a México no se les pide prácticamente nada, salvo un cuestionario y a veces este no se registra, mientras que en otras partes del mundo se decidió pedir pruebas de antígenos, seguir cuarentenas para controlar el contagio".

Refirió que en el país están presentes todas las variantes, es un caldo de cultivo porque no se piden pruebas, además de las propias variantes que se pueden generar en México.

Por otro lado, comentó que la Universidad de Oxford estudia otras combinaciones de la vacuna Novavax o Moderna con AstraZeneca, pero todavía no se tienen los resultados preliminares, por eso la Organización de las Naciones Unidas ha hecho el llamado a no combinar esas dosis a menos que esté sugerido por el gobierno, es decir, sea parte de la estrategia que tome cada país, como lo hizo Alemania.

"Hasta que el gobierno o una autoridad de salud pública no lo indique, las personas no deben tomar las decisiones por sí mismas de combinar las vacunas", recomendó en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.

Ante los 11 mil 137 casos confirmados de Covid-19, Lemus-Martin señaló que México está viviendo un tercer repunte y se está acelerando cada día más, tan solo en la Ciudad de México, en una semana se incrementaron en 61 por ciento las hospitalizaciones, y en dos semanas se duplicaron, "ya estamos en niveles muy parecidos a los que se vivieron en diciembre y enero, en el segundo repunte, que fue catastrófico y casi provocó el colapso de muchos hospitales".

"Las autoridades deben tomar medidas, están muy relajados ahora porque me imagino tiene que ver con la economía, que no quieren cerrar para no tener otro golpe, pero definitivamente se tienen que tomar medidas más severas".

En este repunte, agregó, lo que se verá son hospitalizaciones y fallecimientos en jóvenes, debido a que la mayoría de los adultos mayores ya se encuentran vacunados con las dos dosis.