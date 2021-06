Salvar vidas sigue siendo el objetivo principal en Quintana Roo: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín asistió al cambio de coordinación del área de damas voluntarias de la Cruz Roja delegación Cancún para reafirmar su compromiso con el cuidado de la salud de las familias quintanarroenses.



Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Gaby Rejón de Joaquín, destacó que el servicio que brinda la Cruz Roja en Cancún ha sido vital para atender los casos de Covid 19 que se han registrado en la ciudad, ya que es la institución una de las primeras líneas de contacto con la pandemia.



“Una vez más, la Cruz Roja lo está demostrando en esta pandemia. Con su aportación se ha ganado un lugar entre todos los mexicanos, por su solidaridad, entrega y apoyo para socorrer a la población en las situaciones tan terribles por las que aún atravesamos” señaló el Ejecutivo.



La toma protesta estuvo a cargo de la señora Gaby Rejón, presidenta del DIF Quintana Roo quien destacó que el compromiso es grande pues está en juego la vida de la ciudadanía.



Agradeció a Nenina Domínguez los 9 años de entrega a la coordinación de voluntarias y aseguró que este grupo de mujeres brindan servicio, amor y compromiso para acercarse a las niñas, niños jóvenes, mujeres y personas mayores, así como personas con discapacidad, haciendo de la entrega un reto formidable que atiende las necesidades de salud de la gente.



Durante el evento, Nenina Domínguez de Albor, coordinadora saliente del Comité de Damas Voluntarias señaló que el trabajo en conjunto entre la Cruz Roja y el Gobierno del Estado ha permitido salvar vidas en Cancún y se comprometió a guiar a Mariana Jamit Ramírez, nueva coordinadora del área de damas voluntarias, para seguir sirviendo en pro de la salud y la vida de la ciudadanía.



Al evento también asistió Noemí Peralta de Constandse, presidenta estatal del Comité de Damas Voluntarias, y Carlos Constandse, presidente de la delegación de la Cruz Roja en Cancún, quienes a su vez dieron por inaugurada la Colecta de la Cruz Roja 2021.



El gobernador Carlos Joaquín donó 7 millones de pesos y aseguró que “salvar vidas sigue siendo el objetivo principal no sólo para aglutinar voluntades y apoyos para fortalecer una institución que nos devuelve con creces todas las aportaciones en primeros auxilios y atención en las emergencias, sino también para convocar a los quintanarroenses, a las y los quintanarroenses a dar un poco para quien tanto otorga”.



El Ejecutivo recordó que el año pasado esta Colecta Nacional no se pudo llevar a cabo derivado de la contingencia sanitaria que enfrentaba la entidad, sin embargo, confía que los quintanarroenses volverán a demostrar la disposición de colaboración.



“Hago votos para que ésta sea una campaña ejemplar y haga posible una Cruz Roja más fuerte, preparada, atenta a lo que pase en nuestro estado, que siga auxiliando a nuestra población ante cualquier situación de peligro, que no son pocas” destacó.