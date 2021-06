Llaman a ir a votar en Supermercados en CDMX

En tiendas de autoservicio de la Ciudad de México se colocaron letreros invitando a la gente a votar el próximo domingo.

En hojas tamaño carta, con palabras a colores o en blanco y negro, entre la fruta, el área de panificadora, de vinos y licores o las cajas de pago, se lee la frase que llama a hacer uso del derecho al sufragio.

“México necesita tu voto para fortalecer la democracia”, señala el anuncio colocado en zonas estratégicas de tiendas de La Comer y Fresko.

Los directivos de la cadena comercial señalaron que los letreros se colocaron desde el sábado pasado y aclararon que no hay ningún interés partidista, sólo la invitación para que la ciudadanía participe en la jornada cívica del 6 de junio.

A la salida de la sucursal de la calle de Londres, en la colonia Juárez, Carmen Beatriz Osante, quien vivió en Venezuela durante muchos años, pero desde hace tres obtuvo la nacionalidad mexicana por su padre, manifestó que estos letreros son una buena idea para que la gente se anime a elegir a sus representantes.

“Me parece muy bien. Quizá pudieran hacerlos un poquito más llamativos y sí, hay que fortalecer la democracia, indiscutiblemente, porque el camino que lleva México es otro”, comentó.

Yaneli Figueroa dijo que esta es una campaña política de los partidos que sólo busca el voto para obtener beneficios económicos, cobijándose bajo el principio de la democracia.

“El hecho de que tratan de hacer conciencia para que vayan a votar, porque muchos no lo hacemos, admito que no lo he hecho algunas veces, pues básicamente es como la idea de que todo lo hagan para despertar a la gente y, de alguna manera, verse beneficiados o perjudicados”, expuso.

Gabriela Segura calificó la idea de “buena y necesaria” para que acudan a las urnas.

“Está muy bien porque la gente no quiere ir, pero hay que ir, porque se tiene que hacer algo por el país que está horrible”, comentó.

Por Almaquio García Chagoya

DZA